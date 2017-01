Luis Tipton podría llegar al América de Cali para esta temporada

0







Luis Tipton podría convertirse en el nuevo integrante de la lista de jugadores que están llegando al América de Cali, con algo en común; haber sido dirigidos en algún momento por el estratega Hernán Torres.

El lateral de 24 años no evadió el asunto y en unas declaraciones que rindió, para el programa radial ‘El Corrillo de Mao’, fue claro y evidente con su pretensión tanto de cambiar de aire, como de llegar al equipo ‘escarlata’.

“Creo que ya cumplí mi ciclo aquí, con la gente nunca he simpatizado bien, creo que ya es hora de buscar otro aire, otro rumbo, el cambio me vendrá muy bien y América será una gran oportunidad. Aún no me han confirmado nada en Medellín, espero sea rápido para viajar a Cali”, comentó Tipton.

“El ‘profe’ Torres me conoce, venimos tocando el asunto desde junio pasado, tengo muchas expectativas de llegar a América”, añadió.

El oriundo de Turbo (Antioquia) casi toda su carrera deportiva la ha hecho con el ‘poderoso de la montaña’, iniciando desde el 2009 hasta la fecha, exceptuando el año 2013, en el que Tipton defendió los colores del Real Cartagena, disputando 34 compromisos con los ‘heroicos’, anotando cinco de los 10 goles que lleva en su carrera.

A Hernán Torres le agrada la idea, ya que la llegada del antioqueño generaría tanto un recambio, como una sana competencia en esa compleja posición de lateral izquierdo que lidera, con sólido desempeño, Jarol la ‘Roca’ Martínez.

Por otro lado, se confirmó que el volante creativo, William Arboleda, tendrá una nueva oportunidad con los ‘diablos rojos’. Se confirmó la extensión de su contrato, hasta diciembre del presente año.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1