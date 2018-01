'Los voy a llevar en mi corazón': Armani en su despedida de Nacional

0







Actualizado hace 2 horas

La hinchada no le falló a Franco Armani en su despedida de Atlético Nacional. Los aficionados del verdolaga fueron en multitud al estadio Atanasio Girardot para rendirle un último y sentido homenaje a su ídolo: el ‘34’.

Muy emocionado, con lágrimas en los ojos, así se vio al golero argentino que estuvo vinculado al rey de copas colombiano en los últimos siete años.

“Hasta pronto leyenda. Franco Armani esta hinchada jamás te olvidará”, se escuchaba en las tribunas del máximo escenario del fútbol antioqueño.

A Armani, de 31 años, le fue entregada una placa, un poncho y un sombrero antioqueño, los cuales lució con mucho orgullo. A su vez, la Barra de Los del Sur le entregó una pintura en donde destacaban los 13 títulos que el guardameta nacido en Casilda, provincia de Santa Fe, ganó con Nacional.

“Quiero agradecer a todos ustedes por venir a acompañarme hoy (viernes), palabras de agradecimiento por todo lo que brindaron en estos siete años en Nacional, me hicieron sentir como en casa. El cariño que me han brindado, el gran apoyo. Tengo un sueño, siempre lo tuve, Dios me puso en este camino y voy a conseguirlo”, dijo Armani en medio de las lágrimas.

“Gracias por entender lo que yo quería, siempre los voy a llevar en mi corazón, me comprometo que mi final de carrera deportivo me voy a retirar acá en Atlético Nacional”, cerró diciendo Franco, que ahora tomará nuevo vuelo hacia River Plate.

Redacción Futbolred