'Los equipos de Maturana son muy bien parados tácticamente': Nieto

Los resultados favorables de las últimas jornadas en la Liga II le permitieron a Atlético Nacional clasificar con anticipación a los cuartos de final y alcanzar el primer lugar de la tabla de posiciones con 31 unidades. Sin embargo, un gran número de seguidores del verde paisa no está convencido del proyecto del director técnico Juan Manuel Lillo y sus colaboradores.

“Obviamente la obligación de Nacional es quedar campeón. Tanto al grupo como a mí nos ha servido esta para. Queremos jugar bien y agradar a la hinchada, que nos ha criticado un poco, pero tenemos una idea de juego que estamos implementando y que ha sido un cambio grande para todos nosotros.”, afirmó Juan Pablo Nieto.

El mediocampista fue autocrítico y reconoció que arrancó con buen nivel el semestre, sin embargo, tuvo un “bajón” que lo alejó de la formación titular. En los recientes entrenamientos y encuentros se ha esforzado para demostrarle al timonel español que lo puede seguir teniendo en cuenta, incluso actuando por la izquierda.

“Por ese sector jugué en Alianza Petrolera y creo que lo hice bien. Es más de saber ubicarme y correr la cancha. Obviamente me toca demostrarlo en el partido del lunes y ojalá que pueda rendir bastante si el ‘profe’ me da la oportunidad”, dijo el pereirano en referencia al cotejo del actual campeón frente a Once Caldas en la fecha 15.

Nieto aceptó que el elenco ‘verdolaga’, hasta el momento, no mostró su mejor imagen por fuera de casa. El compromiso con el blanco en Manizales marcaría una modificación en las estadísticas de tres triunfos y cuatro caídas lejos del estadio Atanasio Girardot, ante un contrincante que repuntó después de un mal inicio.

“De visitantes hemos tenido varias derrotas: salimos a proponer en todas las canchas, pero cuando jugamos de visitantes los rivales se liberan un poco más y nos contragolpean. Estos días nos han servido mucho para trabajar en el regreso cuando estamos en la parte de arriba. Once viene en alza y los equipos del ‘profe’ Francisco Maturana son muy bien parados tácticamente y en bloque. Tener el balón, que es la idea que estamos implementando, va a ser muy importante”, concluyó Nieto.

