"Los directivos dicen que Harold está prácticamente vendido": Yepes

Varios rumbos ha tenido el futuro de Harold Preciado. Atlético Nacional, luego el fútbol turco estuvo cerca de tenerlo, fueron descartadas ofertas del Alavés, de España, y del Nantes, de Francia, por no cumplir con las expectativas. Pero en definitiva, el futuro de Preciado estaría en el fútbol chino.

Mario Alberto Yepes confirmó que el atacante de 22 años hace una semana no trabaja con su grupo de jugadores y que en este lapso de tiempo, tampoco ha tenido dialogo con el canterano.

“Nosotros estamos pensando por lo que nos dicen los directivos, que Harold está prácticamente vendido. Él no está trabajado con nosotros, no he hablado con él y no hará parte del grupo de 22 jugadores que estarán en la gira”, puntualizó el técnico caleño.

Algunas complicaciones relacionadas con comisiones, apaciguaron la llegada de Preciado al fútbol de China, pero, al parecer, todo se solucionó y Deportivo Cali espera la documentación oficial de confirmación del Shenzhen, de la segunda división de ese país, para oficializar la venta de Harold Preciado, la cual superaría los 7 millones de euros.

De consolidarse, Preciado tendrá de compañeros a figuras como Hulk o Elkeson y será dirigido por el experimentado Sven Göran Eriksson, técnico que acaba de ser contratado por el equipo chino, con la premisa de que sea el encargado de conseguir el ascenso a la primera categoría.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1