Los 18 convocados de Millonarios para recibir a Santa Fe en el clásico

0







Los ‘embajadores’ enfrentarán en condición de local a su rival de patio en la edición número 290 del clásico capitalino, este domingo a las 5:15 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Ellos son los 18 guerreros elegidos por Miguel Ángel Russo para el Clásico Capitalino de mañana. ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos Millonarios! pic.twitter.com/izz4txMz6H — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 15 de julio de 2017

La novedad estaría en la defensa albiazul con el retorno a la titularidad del capitán Andrés Felipe Cadavid. La duda para Miguel Ángel Russo será el acompañante del zaguero antioqueño.

Anier Figueroa es quien se perfila con mayores posibilidades, ya que fue inicialista en los dos partidos que disputó Millonarios.

La otra posibilidad sería Matías De Los Santos, quien aún no debuta con el equipo azul y blanco. De esta forma, el resto del once titular no cambiaría respecto al partido del pasado jueves por Copa frente a Alianza Petrolera.

Redacción Futbolred