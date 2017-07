'Lograr la estrella siendo titular fue muy importante': Carlos Cuesta

0







Sin hacer mucho ruido, Carlos Cuesta se quedó con un puesto en el once inicialista de Atlético Nacional. La llegada de Reinaldo Rueda y sus colaboradoradores a la dirección técnica del verde paisa, favoreció al joven deportista que muy pronto pasó de ser una promesa a convertirse en realidad.

De la mano del timonel vallecaucano, ‘Carlitos’ sumó 2.032 minutos en el torneo local, 62 en Copa Suramericana (cuando el DT se inclinó por él para debutar ante Coritiba, de Brasil, en el empate 1-1 en 2016) y 270 en Copa Libertadores. Cuesta charló con FUTBOLRED de lo que quiere alcanzar en el balompié, entre otros temas.

¿Cómo vive personalmente la etapa de transición con el nuevo cuerpo técnico?

“Hay un cambio y eso se nota en el sistema de juego y la exigencia. Por mi edad y mis características, creo que me puedo acoplar rápido y estoy dispuesto a hacer lo que el ‘profe’ requiera. Es de aprender porque por lo que quiero lograr, necesito de entrenadores como Lillo que conoce el fútbol europeo”.

¿Qué representó para usted la confianza de Reinaldo Rueda y su defensa de los juveniles?

“Significó mucho y con el ‘profe’ Rueda siempre estaré agradecido. Tuve la oportunidad de despedirme de él, del cuerpo técnico y lo hice muy feliz por el año de trabajo con ellos. Todo fue muy bonito, ganamos, perdimos y fueron más los triunfos. El aprendizaje fue mucho en las charlas, cuando me hablaba y me decía: ‘Ya estás acá. Tienes que comportarte como un profesional’, eso me va a ayudar mucho en lo que viene para mí. Cada uno de los conceptos que me enseñó y en los partidos que me dio la oportunidad de ser titular, siempre intenté estar con buena disposición. Si en el futuro nos volvemos a encontrar, va a ser muy bueno ”.

¿Cómo asumió el grupo esa despedida?

“Cada uno se la tomó diferente, pero como me dio la oportunidad de debutar y la confianza de estar a nivel internacional, que fue arriesgar mucho con un jugador tan joven, fue con mucha nostalgia y tristeza. El día del partido contra (Deportivo) Cali se acercó con esa humildad de buscarme, se despidió y la verdad que lo sentí. Fue un papá en el club y que siempre me acogió”.

Antes del duelo vuelta de la final frente a Cali en Liga I, ¿qué pasó por su cabeza?

“Es una bonita historia, la verdad. Después de ese primer partido allá, todos sentíamos que podíamos remontar y había ese ambiente de que se podía marcar un gol rápido para que todo se fuera dando. Por mi juventud jugar una final, ser campeón y quedar en la historia del equipo es muy bueno. En estos días me puse a mirar y conversar con otros compañeros: hay futbolistas de mucho recorrido en el fútbol colombiano y no han tenido la oportunidad de ganar un título. Para mí es muy importante haberlo conseguido y siendo titular. Espero que vengan muchos más”.

Carlos Cuesta ya demostró sus capacidades en el equipo principal de Nacional. Foto: Archivo ETCE

Alexis Henríquez habla muy bien de usted…

“Muchos compañeros que también pasaron por divisiones menores, les tocaron otras épocas con jugadores que no transmitían lo mismo que él, que no tenían el mismo rodaje a nivel internacional o los títulos. Que a mí me haya tocado, es una bendición muy grande y trato de aprovecharlo todos los días, mirar lo que hace, cómo se trabaja y su actitud. Capto un poco de todo para mi futuro”.

¿Con quiénes disfruta este momento?

“Mi apoyo siempre han sido mi mamá Yaneth, mi abuela Leonor, mi padrino Julio, mi tía Yadira y dos primos, Elías y Cristian, que son como mis hermanos. Han tenido la oportunidad de verme, de sentirse orgullosos y eso también me motiva. Aunque no vivo con mi papá Arley, siempre está pendiente de cómo me va. Tengo una gran cercanía con mi abuela, crecí con ella y vivimos juntos hasta los 12 años: mi afecto hacia ella es tremendo y no puedo definirlo. Me apoyó desde el primer instante en el tema del fútbol con sus consejos. Estoy muy atento a lo que ella me dice porque sabe mucho más que yo”.

¿Cuándo se dio cuenta que podría llegar al profesionalismo?

“Al principio jugaba como todos los niños y noté que marcaba diferencia y no sé por qué, en mi familia nunca jugaron fútbol. Tenía como ocho años cuando vi el Ponyfútbol y me propuse estar ahí y vine a vivir a la ciudad (Medellín) con mi mamá”.

¿Qué sueños quiere cumplir?

“Son muchos los que faltan. Tengo uno que es el primero de todos y el más cercano: jugar un Mundial juvenil. Lograr muchos títulos con Nacional, consolidarme y seguir creciendo. Aspiro a ir al fútbol internacional y vestir la camiseta de la Selección Colombia”.

¿Tiene referentes en su posición?

“Como he sido defensa central y volante de marca, no tengo del todo un referente. Miro lo que tiene Sergio Ramos, que se hace fuerte con el balón y piensa más rápido que los demás, entonces observo mucho de él. Mejor referencia que los que tengo acá en el club, no hay: Alexis, Felipe Aguilar y Francisco Nájera que ya no está, pero me enseñó mucho”.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag