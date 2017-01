"Lo único que prometo es trabajar seriamente": Miguel Ángel Russo

0







El argentino, de 60 años, sucede a su compatriota Diego Cocca, quien se fue del club tras aceptar una oferta de Racing. Russo asume el reto de llevar a Millonarios a lo más alto de la tabla.

El primer partido oficial de Russo será el primero de febrero, cuando enfrente al Atlético Paranaense en Curitiba, en la segunda fase de la Copa Libertadores.

“Lo principal para nosotros será el primero de febrero, llegar bien al partido de Copa. En el mundo ya no hay tiempo para prepararte”, explicó Russo en rueda de prensa.

“El proyecto me gusta, pero hay que seguir complementándolo. Sé lo que significa para el club volver a jugar la Copa Libertadores, esperamos ir paso a paso y llegar a la fase de grupos”, agregó.

Russo dejó en claro que no puede prometer títulos. “La promesa es trabajar seriamente, es lo único que prometo. Ya he dirigido clubes grandes y sé lo que significa. Todo lo demás será bienvenido”, declaró. “No es un reto, yo hago lo que quiero. Buscaremos los caminos. Los tiempos son cortos pero estamos trabajando en lo que vendrá”, añadió.

El nuevo DT azul es de la escuela de Estudiantes de La Plata, que ha tenido una larga historia desde la llegada de Osvaldo Juan Zubeldía a Nacional, en 1976. Otros técnicos de esa línea que dirigieron en Colombia fueron Carlos Salvador Bilardo, que incluso llegó a la Selección Colombia en 1981; Eduardo Luján Manera, que dirigió a Millonarios en 1985, y Felipe Ribaudo, entre otros. Esa escuela es de fútbol de lucha y garra.

“Toda mi escuela de Estudiantes sabe del fútbol colombiano”, recalcó Russo.

El técnico argentino dejó en claro que no hay ninguna cláusula de permanencia, similar a lo que ocurrió con Diego Cocca. “Trabajaremos apuntando a un año, que es lo que dura el contrato”, explicó. “Tuve otras posibilidades y no las quise aceptar, creí que era el momento para volver. Necesitaba un descanso y ahora vengo a Millonarios, veremos después si me equivoqué o no”, señaló.

Russo no confirmó nombres de refuerzos. Descartó la llegada de Mariano Pavone. “A Mariano lo conozco, nació en mi club, lo llevé a Vélez, pero no hay ninguna posibilidad”, dijo. Tampoco quiso profundizar en la posible llegada de Carlos Darwin Quintero. “Será el presidente quien tendrá que hablar de eso”, expresó. Y agregó que están buscando jugadores en todas las líneas. “Quiero hablar personalmente con los jugadores, aún no lo he hecho”, contó.

Russo dirigirá su primer partido el 15 de enero, frente a River Plate, en la Florida Cup. El DT reconoció la dificultad de afrontar un juego en plena pretemporada. “Si yo hubiera planificado esto ya estaría en Orlando entrenando, jugando, conociendo. Tengo buenas referencias del plantel pero ahora hay que construir un camino”, puntualizó.

Más posibilidades

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, confirmó la continuidad del argentino Maximiliano Núñez y declaró que el atacante Andrés ‘Manga’ Escobar no está descartado. “Con ‘Manga’ venimos hablando desde hace una semana”, dijo.

Camacho agregó que la intención del volante Rafael Robayo, quien está en Millos desde 2005, con un receso de seis meses en el Chicago Fire a comienzos de 2012, es salir del club. “Robayo ha decidido ir al fútbol internacional, ojalá que el futuro que quiere se le dé”, explicó. Y agregó que en Millos no hay dificultades económicas. “El equipo tiene los recursos necesarios para afrontar los torneos que vienen”, concluyó.

