'Lo mejor para un equipo es la sana competencia': Santiago Echeverría

Solo 48 horas tardó la negociación entre los directivos del Deportivo Independiente Medellín y los representantes de Santiago Echeverría para que el defensor (proveniente de Mineros de Zacatecas, de México) alcanzara un acuerdo con el club y se uniera a las filas del conjunto antioqueño, que dirige Juan José Peláez.

“Apenas me enteré, no dudé en venir. Se definió todo en dos días porque quería viajar y estar acá lo más pronto posible. Hubo una muy cálida bienvenida de mis compañeros y del cuerpo técnico, eso me dejó muy contento. Ya tendré más tiempo para hablar con el entrenador”, afirmó el argentino.

El arribo del zaguero coincidió con la última sesión de trabajo del ‘poderoso’ antes del desplazamiento para enfrentar a Racing en el cotejo de ida de la Copa Suramericana. Por lo poco que pudo observar, consideró que la escuadra paisa cuenta con los elementos para lograr un buen resultado contra ‘la academia’.

“Va a ser un partido muy difícil, pero se les puede lastimar porque vi que acá hay jugadores rápidos y agresivos. Lo mejor que le puede pasar a un equipo que quiere pelear por grandes cosas, es tener sana competencia en todos los puestos y así llegar a los momentos decisivos de la mejor manera”.

En cuanto a sus características, Echeverría reconoció que quizás no es el más técnico. Sin embargo, eso lo compensa con las ganas, la entrega y el liderazgo dentro de la cancha, como también su fortaleza en el juego aéreo. Aunque su pierna hábil es la derecha, se ha desempeñado más por el sector izquierdo.

“Vine a aportar mi grano de arena desde la personalidad. Soy un central aguerrido y si me tengo que tirar de cabeza, lo haré porque es mi manera de ser. Tengo mucha ilusión de que se den las cosas y estemos todos felices. Físicamente estoy bien, he tenido pocas lesiones en mi carrera”, complementó Santiago.

Por último, aseguró que es importante que en la plantilla del DIM haya compatriotas como Hernán Hechalar y Valentín Viola; no obstante, manifestó que está listo para adaptarse a la ciudad y disfrutar de todo lo que implica una nueva cultura. Esta semana, trabajará en su acondicionamiento, mientras llega el transfer.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag