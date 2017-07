'Lo hecho en Medellín es digno de admiración y un ejemplo': J. Perdomo

0







Jorge Perdomo, Iván Novella y Luis Ernesto Gómez visitaron este martes el estadio Atanasio Girardot, para conocer de primera mano el sistema de seguridad que se usa en el escenario desde hace año y medio que ha permitido la individualización de los asistentes que atentan contra el espectáculo.

El presidente de la Dimayor, su gerente deportivo y el Viceministro del Interior, respectivamente, también compartieron con los presidentes de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, Andrés Botero y Eduardo Silva, acerca del trabajo con las barras de la mano de la Alcaldía de la ciudad.

“Lo que nos presentaron es digno de admiración y un ejemplo. Vamos a tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia porque el fútbol no le pertenece a los violentos y a hacer los esfuerzos para que no se castigue una tribuna: me duelen las suspensiones de tribunas o estadios por unos pocos vándalos”, expresó Perdomo.

El dirigente contó que avanzan en el proyecto para enrolar, carnetizar y disponer del reconocimiento biométrico a través de cámaras en las diferentes plazas del país con el fin de que se levanten las fronteras para las barras organizadas. El sistema de la capital antioqueña es el punto de partida.

“El mensaje desde Medellín es muy claro: sí puede haber fútbol en paz. Lo más importante es hablar de cultura de legalidad, de respeto por el otro y entender que el fútbol nos debe unir y no dividir. Estamos de acuerdo con la sanción individual a quien comete una falta, no con la colectiva”, aseveró Federico Gutiérrez.

En diciembre, de acuerdo al alcalde, se realizará un mantenimiento general de la gramilla y las instalaciones, que incluye la seguridad. Por último, resaltó lo hecho por los integrantes de las hinchadas del ‘verdolaga’ y el ‘poderoso’ en pro de la convivencia en el balompié con acciones sociales.

