'Lo destacable de Nacional fueron los últimos 25 minutos': Juan Lillo

Atlético Nacional logró su objetivo en la visita a Rionegro Águilas en el duelo de la tercera fecha de la Liga II: el elenco ‘verdolaga’ sumó los tres puntos en el estadio Alberto Grisales por el golazo de Aldo Leao Ramírez, tras una buena acción que inició con Alexis Henríquez y pasó por Gustavo Torres.

“Tenemos que reconocer que los jugadores no sintieron mucha seguridad en el campo y prestaron más atención al hecho técnico que al táctico, con limitaciones para jugar. No fue el campo más dúctil para ellos y muchas veces el concentrarse en la recepción, condicionó”, manifestó Juan Manuel Lillo.

Para el director técnico del verde paisa, fue evidente que sus dirigidos lucieron incómodos por las condiciones del terreno y los “botes previos” del balón, que los llevaron a “matar la velocidad” de la pelota. Eso, en su opinión, le quitó velocidad y sorpresa a los ataques, a la vez que generó varias pérdidas del esférico.

Por otro lado, el timonel español resaltó la actuación de Ramírez, Juan Pablo Nieto y Edwin Valencia. Consideró que esos tres deportistas leyeron bien los diferentes momentos del encuentro, así como la línea de tres del fondo con Carlos Cuesta, Alexis Henríquez y Felipe Aguilar, que le dio “descanso” al equipo.

“Los primeros 12 minutos fueron muy malos. El rival hizo cosas muy buenas, a las que hay que darles mérito. Lo destacable fueron los últimos 25 minutos cuando Rionegro no tuvo tantos pases por adentro y no pasamos ningún problema, no sufrimos”, complementó Lillo, quien lamentó la sanción de Luis Carlos Ruiz.

El delantero recibió dos semanas de suspensión por anotar con la mano en el cotejo contra Atlético Bucaramanga, una preocupación más para el estratega que tiene varios lesionados en el grupo. A ellos se podría unir Dayro Moreno, quien se retiró en camilla por un aparente problema de clavícula que será evaluado el viernes.

