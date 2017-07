Lo bueno, lo malo, lo feo y mucho más de la fecha 3 de la Liga II-2017

0







En medio de la conmemoración de los 207 años de la Independencia de Colombia, se cerró este jueves con la disputa de la tercera jornada de la Liga II-2017.

Junior frenó al América, Santa Fe sigue con cifras perfectas en lo que va del torneo y Francisco Maturana celebró su primer triunfo con Once Caldas. La parte alta de la tabla de posiciones está 'al rojo vivo'.

Siendo así, FUTBOLRED trae a continuación y, como de costumbre, los detalles que dejó una nueva fecha de la Primera División del fútbol colombiano.

Lo bueno

La cuestión es de a 3 para Junior: volvió a sumar tres puntos en tres partidos jugados tras vencer 3-0 al América y, con 9, lidera junto a Santa Fe el torneo. Además, no registra goles en contra.

Respiran los seguidores del Once Caldas, pues lograron su primera victoria en lo que va de la Liga II, bajo el mando del profesor Francisco Maturana. Aunque la tranquilidad no es completa, ya que el equipo no mostró su mejor forma contra Cali, pero siempre será mejor corregir sobre el triunfo.

Santa Fe sigue ‘derechito’ en la Liga II. Después de vencer a Envigado, sumó 9 puntos de 9 posibles, y no ha recibido gol en contra, para destacar así un comienzo perfecto en el ‘cardenal’ y empezar a perfilarse como uno de los favoritos para la fiesta de fin de año.

Lo malo

Alianza Petrolera, que venía de un buen comienzo en la Liga, no pudo sostener esa buena impresión que había dejado y salió goleado de Ibagué (3-0) frente al Deportes Tolima.

Lo feo

En el partido que Atlético Nacional superó a Rionegro Águilas, se hizo notorio el mal estado en que se encuentra el terreno de juego del estadio Alberto Grisales, en el que oficial como local precisamente las 'aguilas doradas'.



Lo estadístico

¡Fin a la costumbre de sumar en casa! Eso le sucedió el miércoles anterior al Deportivo Cali, que cayó derrotado (1-2) frente al Once Caldas, lo que significó cortar una racha de 18 compromisos sin perder en Palmaseca.

Lo polémico

Deportivo Pasto superó cómodamente a Tigres en el estadio Libertad. Sin embargo, el gol de descuento del conjunto ‘felino’ se produjo en medio de la polémica, luego de que Jerson Malagón, en fuera de lugar, interviniera de forma indirecta en el rumbo del balón, cuando el jugador abrió sus piernas para no detener el camino de la pelota. Ni el auxiliar número 2, Jhonatan Quintero, ni el juez central, Wilson Lamouroux, invalidaron el tanto.

En el clásico de la fecha, Junior vs. América, Éder Castañeda anotó de cabeza lo que pudo ser el 1-3 en el marcador. Sin embargo, el auxiliar número dos, John Gallego, anuló el tanto que, en realidad, debió ser válido, pues el jugador se encontraba en línea con el último defensor rival.

Lo bonito

Hárold Santiago Mosquera, y Javier Reina se lucieron en Millonarios y Deportivo Pasto, respectivamente; gracias a los golazos que convirtieron. Ambos tuvieron una característica en común: se colaron en todo el ángulo del vértice izquierdo de los pórticos. Dúvier Riascos también se reportó con un destacado tanto de taco.

Redacción Futbolred