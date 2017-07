Lo bueno, lo malo, lo feo y mucho más de la fecha 2 de la Liga II-2017

0







Este fin de semana se cumplió con la segunda jornada de la Liga II-2017, que dejó un total de 22 goles en 10 partidos jugados, a Fernando ‘Queso’ Fernández como goleador con tres tantos, y a Jaguares y Tigres más comprometidos en el descenso.

Pero eso no es todo, pues esta fecha dejó mayores emociones y que detallará FUTBOLRED a continuación.

Lo bueno

América de Cali, Junior, Santa Fe y Alianza Petrolera sumaron sus respectivas victorias en línea, que los tiene prendidos en los primeros cuatro lugares de la tabla de posiciones y bien perfilados de cara al futuro del torneo.

Lo malo

Atlético Bucaramanga, dirigido por Fernando ‘Pecoso’ Castro, no arranca en la Liga, después de dos salidas. Este domingo perdió sobre el final frente a Nacional. Mientras que Once Caldas, que al menos empató, no muestra mejoría bajo la dirección de Francisco Maturana.

Lo feo

Un caso de abuso sexual que habrían protagonizado en la celebración de la Superliga algunos jugadores y exjugadores de Santa Fe, y que trascendió públicamente esta semana, fue aprovechado por un sector de la hinchada de Millonarios, quienes intentaron intimidar a sus rivales en la cancha con insultos y señalamientos relacionados con el hecho de absoluto rechazo.

Lo polémico

En el juego Alianza Petrolera vs. Rionegro Águilas, el juez Carlos Betancur se vio comprometido con un penalti que debió ser sancionado a favor del equipo aurinegro, tras una mano dentro del área, cometida por el defensor Daniel Muñoz.

Muy polémico resultó ser el clásico regional entre Jaguares de Córdoba y Junior: un penalti a favor del visitante que no se sancionó, cuando Germán Gutiérrez fue derribado en la línea del área chica. Asimismo, una supuesta falta de Jonathan Ávila que provocó un penalti inexistente para Jaguares y un tiro de esquina ‘fantasma’ que originó el único gol del juego, cuyo árbitro fue Gustavo Murillo.

Carmelo Valencia figuró en la gran remontada de Equidad frente a Pasto con un doblete. Pero uno de sus goles fue anotado en fuera de lugar. Ni el asistente número dos, Wilmer Cuevas, lo advirtió, ni el juez Ricardo García logró percatarse.

Lo curioso

Los 35 grados de temperatura que acompañó la tarde de Neiva le provocaron una hemorragia nasal al árbitro de la contienda Huila- Cali, Lisandro Castillo. Tal suceso obligó a parar el partido para brindarle la oportuna atención al juez y, después de estar apto, se le dio continuidad al juego.

Redacción Futbolred