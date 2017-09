Lo bueno, lo malo, lo feo y mucho más de la fecha 13 de la Liga II

0







Finalizó, a medias, la jornada trece de la Liga II-2017, que se llevó a cabo entre el viernes y domingo, en medio de un paro de pilotos de Avianca. Los tres primeros puestos no cambiaron, aunque Nacional igualó en puntos al Junior. El sábado perdieron dos grandes: Santa Fe y Medellín; el domingo cayó Cali, pero ganaron Millonarios y Nacional. La goleada de la fecha fue de Equidad y el goleador de la jornada fue, justamente, Carmelo Valencia, del asegurador.

En total, se anotaron 19 goles en 8 partidos, pues hay dos aplazados; ganaron 5 visitantes y solo se registró un empate.

Como es habitual, FUTBOLRED le presenta más detalles de lo que dejó la jornada número trece.

Lo bueno

Equidad ganó con autoridad 0-3 a Tigres y se confirmó como cuarto mejor equipo de la Liga. Completó cinco fechas sin perder y está por encima de equipos como Medellín, Millonarios, Cali y América.

Carmelo Valencia firmó un triplete para darle el triunfo a Equidad y llegó a 9 goles; así, igualó a Yimmi Chará (Junior) y comandan la tabla de artilleros.

Millonarios se volvió a meter en el grupo de los ocho después de vencer 1-0 a un difícil Pasto. El equipo que dirige Miguel Ángel Russo supo reponerse a la derrota de la fecha anterior contra Nacional y ganó en un clima adverso, a pesar de jugar ante su propia hinchada.

Jaguares salió momentáneamente de los dos puestos de descenso. Fue el único que ganó, en esa apretada lucha con Tigres y América, y además lo hizo visitante a Cortuluá, que venía siendo el equipo sorpresa del campeonato.

Lo malo

América no pudo cosechar una segunda victoria consecutiva (empató 0-0 con Once Caldas) de la mano del ‘Polilla’ Da Silva y entró en descenso directo. No hubo la mejoría en el juego que se esperaba y cada vez se complica más la ‘mechita’.

El juego del Cali, con muchos problemas defensivos que hicieron que el Tolima remontara y ganara 1-2 en Palmaseca. El equipo que dirige Héctor Cárdenas es penúltimo en rendimiento como local.

Lo feo

El comportamiento de la afición de Millonarios, que por protestar por la gestión de sus directivos, cometió grandes faltas en El Campín: la barra de norte utilizó pólvora en medio del partido, mientras que en oriental usaron bengalas. Se vendría una sanción de la Dimayor.

Lo curioso

El gol del empate del Tolima contra Cali, anotado por Marco Pérez: el balón se estrelló en la cara del atacante ‘pijao’ y no fue que el delantero buscara el cabezazo. Un ‘accidente’ que le dio un toque anímico al ‘vinotinto y oro’, que finalmente venció 1-2 al ‘azucarero’.

Lo polémico

El penalti que le pitaron al Cali, que significó el único tanto verdiblanco y que suponía el 1-0 sobre Tolima. El árbitro Óscar Gómez decretó como falta en el área un engaño de Daniel Giraldo, a quien nunca le cometieron falta por parte de la defensa tolimense.

