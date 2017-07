Lo bueno, lo malo, lo feo y mucho más de la fecha 1 de la Liga II-2017

0







tuvo como protagonistas, lamentablemente, a algunos árbitros por sus irregulares decisiones en los juegos asignados. Además, hubo fiesta en el Metropolitano y ‘lluvia’ de goles en Cali.

Pero la primera fecha de la Primera División dejó mayores detalles a resaltar a continuación, como de costumbre, al mejor estilo de FUTBOLRED.

Lo bueno

Con autoridad, América, Junior, Cali y Santa Fe lograron sus primeras celebraciones en el campeonato y empiezan a ilusionar a sus hinchadas con el objetivo de fin de año. Los refuerzos respondieron, algunos con goles, otros con destacadas actuaciones.

Mención especial para el club ‘escarlata’, que abandonó los puestos de descenso y sigue en la lucha por mantener la categoría.

Lo malo

Once Caldas no tuvo ‘gasolina’ para arrancar en el segundo semestre de la Liga, o al menos eso demostró en su visita a Tigres, en la que lució sin ideas y con poco protagonismo durante los 90 minutos. Una sensación opuesta al palmarés histórico del club de Manizales, cuyo DT se muestra intranquilo e impotente tras no poder sumar sus primeros tres puntos después de dos partidos oficiales.

Lo feo

Si bien, hay que reconocer las mejorías que han sufrido los escenarios de Palmaseca y La Independencia en su estructura y en el estado del terreno de juego, aún muestran dificultades en las luminarias, las cuales proyectan poca claridad en algunos sectores de la cancha y las tribunas.

Lo polémico

La alegría que significa para los aficionados un nuevo inicio de la competición contrastó con la labor de las ternas arbitrales, específicamente en los duelos Tolima-Jaguares, DIM-Millonarios, Cali-Envigado y Tigres-Once Caldas.

En Ibagué, el auxiliar número 2, Jhon Zambrano, anuló un gol legítimo a Darwin López, jugador de Jaguares, por supuesto fuera de lugar.

En Medellín, Nicolás Gallo, juez central de la contienda, salió mal librado al no sancionar un penalti, cuando la pelota pegó en el brazo de Andrés Mosquera, del DIM, cuando el resultado iba 0-1 a favor de Millonarios.

Además, en ese mismo juego; el asistente 2, Ángel Caro, decidió levantar el banderín para anular el gol de David Silva, pero este estaba habilitado por el defensor del ‘poderoso’, que se había quedado enganchado.

En el estadio Palmaseca, el referí Carlos Ortega dejó en desventaja al Envigado, cuando expulsó a Joseph Cox por un supuesto codazo a Abel Aguilar, quien inmediatamente se lanzó al suelo. En ese instante se produjo el reclamo del club visitante mientras el duelo iba 1-2 a su favor.

Otro asistente 2, pero esta vez Helbert Linares, en el estadio de Techo, anuló en dos ocasiones, un gol válido para Once Caldas y Tigres por fuera de lugar que no existían.

Lo bonito

El plan de Patriotas, que consiste en ganar mayores seguidores a través de entradas gratis, siempre y cuando lleguen con ruana a la tribuna norte de La Independencia de Tunja, está arrojando efectos positivos: esta zona del escenario volvió a lucir abarrotada de hinchas con la prenda típica de esta región, cuando el club de Boyacá recibió a Atlético Huila.

Lo estadístico

Alianza Petrolera empezó con el pie derecho y haciendo historia en el presente torneo: venció 2-1 a Atlético Bucaramanga y se quedó así con su primera victoria en siete clásicos santandereanos. Antes, había perdido en cuatro ocasiones y empatado en otras dos.

Redacción Futbolred