'Le pedimos disculpas a la afición por el mal semestre': Abel Aguilar

Actualizado hace 18 minutos

Deportivo Cali no vive un buen semestre en cuanto a lo deportivo, en la Liga II ya no tienen posibilidades de llegar a las finales, pues ocupa la casilla 13 con 20 puntos.

Abel Aguilar, volante del conjunto ‘azucarero’, habló de la actualidad del cuadro caleño. Dejó varias cosas claras sobre el rendimiento del Cali. El bogotano, por expulsión, no estará frente a Nacional, por la jornada 19.

“No fue un buen semestre pero debemos continuar adelante, todavía tenemos dos compromisos y debemos de tratar de ganarlos”, comenzó diciendo Aguilar a los medios de comunicación presentes en la sede deportiva del equipo, en Pance.

Abel también tuvo palabras de su desempeño y reconoció "que las cosas que realizo en el campo de juego no le aportan nada al equipo no me siento de buena manera”.

A su vez, el deportista agregó que “hay que ser autocrítico y sé que no he tenido un buen semestre con el equipo y que este periodo del club no se puede ni debe repetirse. No conseguimos revertir la situación y le pedimos disculpas a la hinchada por el mal semestre que tuvimos”.

Aguilar fue convocado para los partidos amistosos que tendrá la Selección Colombia frente a China y Corea del Sur el próximo 10 y 14 de noviembre, respectivamente de cara al Mundial de Rusia-2018.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @Bernardifutbol