'La falta de contundencia nos generó problemas': Juan Manuel Lillo

Atlético Nacional logró su tercer triunfo en línea, pues derrotó 1-0 a Deportes Tolima en compromiso de la cuarta jornada de la Liga II. Dayro Moreno ratificó su poder anotador con el tanto que significó los tres puntos para el elenco que dirige Juan Manuel Lillo, por un grave error de Víctor Ocampo en una devolución al arquero Joel Silva.

“Nuestra forma de jugar de recuperación tras pérdida, es muy exigente y así llegó el gol. Queremos tener la pelota siempre, en buenas condiciones y cuando la perdemos, recuperarla de inmediato”, aseveró el director técnico, quien lamentó que el verde paisa no liquidara el marcador en la etapa inicial y sufriera sobre el final de la complementaria.

El español aseguró que le gustó mucho el primer tiempo del conjunto antioqueño y no tanto el segundo, incluso teniendo en cuenta que en el arranque del cotejo el cuadro ‘pijao’ tuvo cinco minutos de manejo del esférico, cerca de los predios de Franco Armani. Como contra Atlético Bucaramanga, faltó el toque preciso para las dianas.

“No piensas que con tantas situaciones vas a acabar 1-0 no más. ¿Por qué tuvimos que vivir con esa ansiedad del resultado? Porque no lo matamos en la primera mitad y vivimos la angustia que nosotros mismos nos generamos. Nuestra falta de contundencia nos generó problemas”, expresó el nacido en Tolosa (País Vasco).

A pesar de eso, Lillo manifestó que lo dejaron tranquilo la solidaridad y ayuda grupal de sus dirigidos para mantener la mínima diferencia. Reconoció que hay algo de cansancio en la nómina por la seguidilla de partidos y el plantel corto; sin embargo, el equipo cada vez se ajusta más a lo que él pretende imprimirle en los entrenamientos.

“Me ha encantado verlos sufrir juntos y la conducta de los del fondo, que cuando peor estábamos, ellos más apretaban. Si no tienes el balón, no esperes que pasen cosas en dirección a la portería contraria, van a pasar el dirección a la tuya. Estoy muerto de hacer fuerza para que no pasara nada”, aceptó.

