La encrucijada que enfrenta Millonarios de cara a la Liga II-2017

0







La grandeza de Millonarios es un tema recurrente desde el presidente Enrique Camacho, el técnico Miguel Russo y la plantilla, hasta el último de sus hinchas, que exigen esfuerzos suficientes para cumplir metas ambiciosas, como la que dejó en el aire el propio Camacho.

“El objetivo de Millonarios siempre es ser campeón, no trabajamos para entrar a los ocho ni estar en los primeros sino para ganar. Los resultados después son otra cosa, pero no significa que no se trabaje para ganar los torneos. Los esfuerzos de los accionistas de Millonarios han sido altos para tener una base de jugadores que tenga a los mejores del mercado. Este año trabajamos para ser campeones, es el único objetivo”, dijo.

Camacho habla de tener “a los mejores del mercado”. Pero ¿en realidad están? ¿Llegaron? Si el gran refuerzo en el ataque es Robinson Aponzá, quien apenas tuvo 12 salidas en el pobre primer semestre de Junior, y el fichaje internacional es un joven De los Santos, que tampoco era titular indiscutible en Danubio, la respuesta es inevitable: No.

El propio Russo admite que no es el equipo que esperaba, que no están los que se necesitaban sino los que respondieron a la urgencia y en vez de prometer títulos sólo garantiza trabajo. “En un anhelo, yo quisiera uno o dos volantes, pero los que queremos no tienen el plan de venir ahora. Es que no es tan simple el mercado colombiano, no hay tantos volantes como quisiéramos. Tenemos necesidades, eso es claro. Estamos cortos, sí”, declaró.

El director de desarrollo deportivo, Antonio Carraça, da luces sobre la razón de las pocas incorporaciones: “El proyecto de Millonarios pasa por los éxitos deportivos y la rentabilidad. Cerca 30 por ciento de la plantilla incluye el fútbol base, un aspecto fundamental. Estamos en el camino cierto, buscando calidad en la estructura, la selección y el trabajo del técnico, quien tiene el perfil ideal para nuestra idea, es un hombre con proyecto”, dijo.

Rentabilidad y nómina joven. Léase: ahorro y minutos en cancha para los más jóvenes, que son los que garantizarán ingresos por ventas. El propio DT dice, con molestia: “nunca pensé en una nómina juvenil” para Millonarios.

Pero la realidad dice que es lo que hay: “Yo tengo todo claro. No tengo dudas. Tengo plena confianza en estos jugadores, coincido en que estamos cortos tal vez en algunas posiciones pero creo en este grupo. Yo no hablo de proceso sino de desarrollo, confío en los chicos que son el futuro del club, pero ellos no tienen la mente preparada todavía para la presión de la competencia, todo toma tiempo para su desarrollo”, explicó.

El equipo sigue atento a los movimientos de los jugadores colombianos, porque el cupo de extranjeros está copado. Pero si no es vía préstamo, difícilmente se invertirá en compras desproporcionadas. ¿Alcanza lo que hay para ser campeón?

Más que una respuesta, surge otra pregunta: ¿Alcanzaba el semestre pasado con una nómina que ni siquiera armó Russo y que siempre fue limitada? Y aún así el equipo fue semifinalista y dio la batalla hasta el último minuto por llegar a la final. Así que no sobra un poco de confianza en un técnico que sabe ganar y después confiar en que sabrá administrar las carencias. Al final del día, de eso también se trata la grandeza.

Redacción Futbolred