"Kouffaty tiene todo para triunfar en Millonarios": Álex Aguinaga

Jacobo Kouffaty es, desde este miércoles, una de las sorpresas en los refuerzos de Millonarios. El mediocampista venezolano llegó proveniente de la selección de su país y del Deportivo Cuenca, de Ecuador.

Y sobre un '10', qué mejor que la opinión de otro '10': Álex Aguinaga. El exfutbolista fue su entrenador en el Cuenca el año anterior y en charla con FUTBOLRED describió las capacidades del desconocido volante armador.

"Me alegró mucho saber que Jacobo va a jugar en un equipo tan importante en Colombia. Me dio mucho gusto porque es una gran persona ese muchacho y un excelente jugador", manifestó Aguinaga, quien no iniciará el año dirigiendo a ningún equipo.

El mundialista y referente del fútbol ecuatoriano describió las capacidades del venezolano, de 23 años.

"Es rápido física y mentalmente. Siempre está pensando en la siguiente jugada. Es hábil y tiene buen remate de media distancia. Tuvo algunas lesiones que le impidieron llegar al máximo. Ojalá eso cambie este año", comentó el entrenador, de 48 años.

Aguinaga auguró un buen papel de Jacobo en el histórico equipo bogotano y destacó las características de los delanteros colombianos, que pueden complementarse con el juego de Kouffaty.

"Kouffaty tiene todo para triunfar en Millonarios. Sé que le va a ir bien. Es un volante con características ofensivas, dinámico, talentoso. Un '10' que puede jugar en todo el frente de ataque. Con nosotros mejoró en la disposición de marca. Puede dar mucho. Los jugadores de ofensiva colombianos son rápidos y creo que eso le va a beneficiar en su manera de jugar", finalizó Álex Aguinaga, quien se desplazará a México a actualizar conceptos antes de volver a los banquillos.

Juan Pablo Arévalo López

Periodista de Futbolred

[email protected]

En Twitter: @ArevaloJuanP