'Junior va a ser una buena medida para saber cómo estamos': Nájera

La Equidad sigue con su preparación de cara a su debut en la Liga II. El conjunto ‘asegurador’ visitará el próximo domingo, a las 5:30 de la tarde, al reformado Atlético Junior.

Los hombres de Luis Fernando Suárez saben de las condiciones del conjunto barranquillero, que para este segundo semestre del rentado nacional, contrató a futbolistas de renombre como Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará.

“Junior va a ser una buena medida para ver cómo estamos en la preparación, en cómo ha trabajado estas semanas el equipo. Ellos son uno de los candidatos al título por las incorporaciones que ha hecho”, esas fueron las palabras de Francisco Nájera, hombre de experiencia en la zaga del conjunto verde capitalino.

A pesar de que el cuadro de Barranquilla puede ‘meter miedo’ por los fichajes que realizó, en las toldas capitalinas confían en su potencial y en lo ejecutado por el técnico Suárez en las prácticas para plantear un buen compromiso en el estadio Metropolitano.

“Nosotros también hemos realizado un buen trabajo, veo a los muchachos muy motivados y seguramente será un gran partido”, agregó Nájera.

Cristian Bonilla, otras las incorporaciones de La Equidad, también tuvo una postura similar a la de su compañero con respecto al Junior. El arquero reconoce que los conducidos por Julio Comesaña tienen buenas individualidades.

"En cuanto a los jugadores son de ámbito internacional, el caso de Yimmi (Chará) y el caso de ‘Teo’ (Gutiérrez), Jorge Arias es un excelente central, pero están como nosotros, no he visto un equipo en sí, hemos visto individualidades importantes, esperamos que contra nosotros haya un excelente partido y que La Equidad esté en un excelente estado y ellos no tanto”, afirmó el portero manizaleño.

Por otro lado, Bonilla Garzón destacó la labor que ha implementado en los entrenamientos Luis Fernando Suárez.

"Luis Fernando es un técnico que da confianza, que es tranquilo y que tiene su trabajo claro y que viene a implementar su labor y con la ayuda de Dios vamos a saber recibir y colocarlo todo en el terreno del juego para el beneficio del club”, concluyó.

Redacción Futbolred