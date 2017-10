Junior busca su clasificación en la Liga II: visita al Medellín

0







Actualizado hace 25 minutos

En Junior no hay tiempo de celebrar. Solo hay espacio para el trabajo y pensar en el partido siguiente. El miércoles, el equipo logró el paso a su tercera final consecutiva en la Copa Colombia, al derrotar 1-0 a Patriotas, pero de inmediato empezó a preparar el juego de este domingo, a las 5:15 p.m., contra Independiente Medellín, por la fecha 15 de la Liga II, en la que marcha tercero con 28 puntos y espera asegurar su cupo en los cuartos de final.

Este será el primero de dos partidos intensos y definitivos que el conjunto rojiblanco disputará en menos de una semana frente al ‘Poderoso de la Montaña’, ambos en el estadio Atanasio Girardot. El otro será el miércoles, a las 7 de la noche, por la ida de la final de la Copa Colombia. Hay un tercero, el de vuelta de esta final, que se jugará en Barranquilla, en fecha aún por definir.

Por esta razón, Junior permanecerá en la capital antioqueña hasta el jueves para empezar a preparar otro duelo importante contra el líder Santa Fe, programado para el sábado 21 de octubre a las 7:15 p. m., y un día después emprenderá viaje hacia territorio brasileño, donde el jueves 26 de octubre visitará a Sport Recife por los cuartos de final de la Copa Suramericana.

A Medellín, el técnico Julio Comesaña llevará lo mejor de su nómina, incluidos los estelares Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará, quienes el miércoles pasado llegaron de Lima y por la noche jugaron 90 minutos contra Patriotas. La principal duda en el equipo es la presencia de Víctor Cantillo y Jonathan Ávila, quienes terminaron con molestias físicas frente a los 'Lanceros'. Inclusive, Ávila no terminó el partido siendo reemplazado por Jorge Arias.

“Estamos contentos de volver a enfrentar a Medellín, esperemos que en esta oportunidad estemos mejor y podamos ganarle”, declaró el portero Sebastián Viera sobre la final de la Copa Colombia contra el DIM y evocando la que el equipo 'Tiburón' perdió por Liga contra los conducidos por Juan José Peláez en el primer semestre del año pasado.

“Merecemos un título por todo lo que hemos sufrido tanto en lo personal, como familia y como equipo. Nos merecemos disfrutar este semestre”, agregó el capitán rojiblanco.

Una de los atractivos que reviste este duelo es que por primera vez Édinson Toloza, ahora en el Medellín, se enfrentará a sus antiguos compañeros. Como se recordará, el delantero nariñense fue canjeado a mediados del presente año por el lateral derecho Marlon Piedrahita.

“Conozco a Toloza, es un buen jugador y no quiero pensar que su motivación es jugar contra Junior, a esta altura de su carrera la motivación debe ser realizar un buen partido y ganarlo”, dijo Comesaña confiando en que la 'ley del ex' no se aplique este domingo.

Alineación probable:

Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Rafael Pérez, Jorge Arias, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Luis Narváez, Luis Díaz, Yimmi Chará; Teófilo Gutiérrez, Roberto Ovelar.

D.T.: Julio Comesaña

Manuel Ortega Ponce

Redacción ADN

Barranquilla