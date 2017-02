Juan Quintero le dio la victoria a Medellín: 1-0 sobre Once Caldas

0







En la noche de este sábado, en partido de la cuarta fecha de la Liga I, Deportivo Independiente Medellín tuvo que esforzarse a fondo para superar 1-0 a Once Caldas, con anotación de Juan Fernando Quintero.

El local, consciente de su responsabilidad de ganar en casa, fue el de la intención y el manejo; mientras que los blancos apostaron por la solidez defensiva para aprovechar un contragolpe.

Con un remate de Christian Marrugo, Medellín se acercó al pórtico de José Fernando Cuadrado. Sin embargo, fue el visitante el que tuvo la primera opción: Sergio Romero definió, mas estaba en fuera de lugar.

Ambos elencos lucieron imprecisos y el duelo carecía de ritmo. Después del minuto 29, el trámite se hizo más fluido y un error en la salida de Luis Carlos Arias casi le cuesta caro al rojo, pero Andrés Mosquera evacuó el esférico oportunamente.

Los de Manizales buscaron constantemente al ‘Tiburón’, que cabeceó bien y el balón se escapó encima del travesaño. DIM perdió la claridad en la entrega y empujó con más ganas que fútbol: Mauricio Molina exigió a Cuadrado, quien evitó el tanto.

A poco del final de la etapa inicial, se ahogó el grito de gol de los hinchas tras un tiro de esquina y el cabezazo de Juan Fernando Caicedo, que pegó en el palo. Con el 0-0 en el tanteador, se cerró el primer tiempo.

En la parte complementaria, Marrugo asumió el liderazgo y el ‘poderoso’ se volcó decididamente sobre el área del Once. Caicedo contó con dos chances inmejorables y el guardameta salió airoso para erigirse como la figura su escuadra.

Luis Zubeldía le dio otro aire al ataque de los paisas con el ingreso de Juan Fernando Quintero por ‘Mao’. Hernán Lisi, por su parte, envió a la cancha a Julián Guillermo en lugar de Jerry Ortiz para tener un hombre fresco en marca.

Caldas pareció conformarse con el empate pues se paró con dos líneas de cuatro y diez jugadores detrás de la línea de la pelota. Al minuto 17, se quedó con uno menos por la expulsión de Gilberto García y sus planes cambiaron.

Quintero ratificó su excelente pegada en un tiro libre en el que el cancerbero confirmó su buena noche. El conjunto antioqueño siguió intentando y al 35 recibió su premio: el árbitro Hervin Otero sancionó como penal una mano de Jaime Córdoba.

‘Juanfer’ asumió la responsabilidad y, al 37, fue el único capaz de derrotar a Cuadrado para alegría de la afición y del volante, que se estrenó con tanto en el equipo del que es seguidor.

Medellín sufrió de más para quedarse con la importante victoria y llegó a nueve puntos. Once no salió de la racha negativa que ya tiene cara de crisis y no conoce lo que es celebrar un tanto en el campeonato.

Síntesis

Deportivo Independiente Medellín 1 – 0 Once Caldas

Deportivo Independiente Medellín: David González (6); Marlon Piedrahita (6), Andrés Mosquera (6), Hernán Pertuz (6), Luis Carlos Arias (6); John Hernández (6), Didier Moreno (6); Christian Marrugo (7), Mauricio Molina (6); Valentín Viola (6) y Juan Fernando Caicedo (7).

Cambios: Juan Fernando Quintero (7) por Mauricio Molina (10 ST), Hernán Hechalar por John Hernández (23 ST) y Jonathan Lopera por Juan Fernando Caicedo (45+2 ST).

D.T.: Luis Zubeldía.

Once Caldas: José Fernando Cuadrado (7); Marcos Acosta (5), Jhonathan Muñoz (5), José Moreno (5), Gilberto García (3); Jerry Ortiz (6), Jaime Córdoba (5), Mateo Cardona (5); Dany Cure (5), Freddy Salazar (5) y Sergio Romero (6).

Cambios: Julián Guillermo (6) por Jerry Ortiz (11 ST), David Gómez por Mateo Cardona (19 ST) y Luis Sinisterra por Sergio Romero (39 ST).

D.T.: Hernán Lisi.

Goles: Juan Fernando Quintero (37 ST), para Medellín.

Amonestados: Didier Moreno (32 PT), John Hernández (45+1 PT), Valentín Viola (30 ST) y Luis Carlos Arias (40 ST), de Medellín. José Fernando Cuadrado (45 PT) y Freddy Salazar (29 ST), del Once.

Expulsados: Gilberto García (17 ST), del Once.

Figura: Juan Fernando Quintero (7).

Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: 26.680 espectadores.

Partido: aceptable.

Árbitro: Hervin Otero (6).

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag