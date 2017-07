Jaguares logró su primer triunfo en la Liga II: superó 2-0 a Pasto

0







Jaguares logró su este domingo su primera victoria en la Liga II-2017, al superar por 2-0 a Deportivo Pasto en Montería.

El partido comenzó bastante movido en el estadio de Jaraguay, pues el reloj marcaba sólo 2 minutos de juego cuando Jaguares pudo anotar. Juan Camilo Zuluaga y un gran pase entre líneas para Pablo Rojas. El número ‘7’ definió a la salida de Andrés Felipe Mosquera y puso el 1-0 para los cordobeses.

Con el resultado adverso, los ‘volcánicos’ se hicieron con el control del balón y lograron inquietar el pórtico de Sebastián López. Como en la oportunidad de Hárrison Canchimbo, quien se animó con un remate y el golero argentino evacuó el balón con los puños.

Los conducidos por Flabio Torres tuvieron más opciones con el paraguayo Robin Ramírez y el argentino Marcos Aguirre, pero sin suerte de cara al gol.

El que sí estuvo fino en ese aspecto fue el conjunto sabanero. Gran jugada entre Kevin Londoño y César Carrillo, quien luego le cede la esférica a Ray Vanegas. Éste último casi en la línea de fondo, envió un centro el área y ahí apareció Rojas, quien paró la esférica de pecho y definió de zurda para vencer por segunda ocasión a Mosquera.

Pasto intentó el tanto del descuento, no obstante, no eran contundentes en el último cuarto de cancha. Aguirre, sólo frente al arco, no logró embocar la esférica al fondo de la red. También Ramírez pifió una chance importante cerca a la portería de López.

El segundo también empezó con ritmo. Los hinchas se terminaban de acomodar en las tribunas cuando Elvis González desvió en el piso la pelota con la mano y el juez, Wílmar Roldán, decretó penalti para Pasto. Robin Ramírez se paró frente a la esférica, pero López le atajó el cobro al delantero ‘guaraní’.

El juego se hizo de ida y vuelta, con un Pasto en pro de lograr el descuento, mientras que Jaguares se veía aplicado.

A los 17 minutos, los cordobeses se quedaron con 10 hombres por la expulsión con roja directa de Wílmer Díaz. El capitán del cuadro celeste le pegó un puño por la espalda a Robin Ramírez y Roldán no dudó en expulsarlo.

El marcador se mantuvo hasta el final, Jaguares logró tres puntos importantes en su casa pensando en el tema del descenso y llegó a 4 unidades en la tabla general. Por su parte, Pasto se quedó en cuatro puntos.

Síntesis

Jaguares 2 / Pasto 0

Jaguares: Sebastián López (7); Juan Zuluaga (7), Ramón Córdoba (6), Wílmer Díaz (3), Elvis González (5); Alexis Hinestroza (6), Kevin Londoño (6), César Carrillo (6); Juan Sebastián Villota (6), Pablo Rojas (8), Ray Vanegas (6).

Cambios: Edwin Ávila por Pablo Rojas (19 ST), Víctor Zapata por Ray Vanegas (31 ST) y David Contreras por Juan Sebastián Villota (34 ST).

D.T.: Hubert Bodhert.

Deportivo Pasto: Andrés Mosquera (6); Yonni Hinestroza (5), Diego Peralta (5), Luis Payares (5), Hárrison Canchimbo (6); Carlos Giraldo (5), Jhon Valencia (5), Yesus Cabrera (5), Marcos Aguirre (6); Javier Reina (6), Robin Ramírez (5).

Cambios: Brayan Lucumí (5) por Jhon Valencia (38 PT), Wilfrido de la Rosa por Marcos Aguirre (29 ST) y Wilberto Cosme por Robín Ramírez (37 ST).

D.T.: Flabio Torres.

Goles: Pablo Rojas (2 PT y 18 PT), en Jaguares.

Amonestados: Ray Vanegas (12 PT), en Jaguares. Hárrison Canchimbo (41 PT), Carlos Giraldo (6 ST), en Pasto.

Expulsados: Wílmer Díaz (17 ST), en Jaguares.

Figura: Pablo Rojas (8).

Estadio: Jaraguay, Montería.

Asistencia: 1.000 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Wílmar Roldán (7).

Partido: aceptable.

Redacción Futbolred