Jaguares devuelve a América a zona roja y aprieta pelea del descenso

Ray Vanegas celebró a rabiar el gol casi agónico que este lunes le dio a Jaguares un triunfo contra Tigres (1-0) vital, clave, importantísimo en su lucha por defender la categoría.

El gran afectado sigue siendo Tigres, que podría pagar el más alto precio después de esta jornada y ser el primer descendido oficial en la próxima fecha. Con 113 unidades (0,9912 de promedio) ya es poco probable la salvación, por mucho que su técnico, John Bodmer, no pierde la ilusión.

“Jugamos cada ocho días una final. Vamos a trabajar en estas dos semanas largas para pensar en América. Pensando en estar entre los ocho cualquier cosa puede pasar en el descenso. Si pinchan los de arriba y nosotros hacemos lo nuestro todo puede pasar, es fútbol. Hemos hecho buenas presentaciones”, dijo el entrenador.

Pero tan afectado como el equipo bogotano resultó el América. De poco sirvió la victoria sufrida contra Cortuluá (2-1) porque Jaguares, sumando 3 puntos en casa, mantuvo su diferencia de dos puntos y devolvió al rojo a la zona de descenso directo.

El equipo de ‘Polilla’ Da Silva suma 125 unidades, dos menos que Jaguares. Casi cada día, el uruguayo repite la misma historia: “mucho sufrimiento, feliz por el resultado, que es lo único que nos importa”.

Para su tranquilidad, si es que cabe algo de eso en el América, Cortuluá suma ya cuatro jornadas con derrotas y de estar en la punta de la tabla pasó al sexto lugar, con 20 puntos y ahora en riesgo de quedarse fuera de la segunda fase de la Liga. El tema de los dirigidos por Néstor tero es que suman 128 puntos pero tienen un partido más (derrota contra Nacional). Son sólo tres puntos sobre el América. Sólo tres.

Un escalón más arriba aparece Bucaramanga, que con sus 130 unidades respira un poco más tranquilo, aunque el descenso directo está a 5 puntos y quedan todavía 6 fechas (18 puntos) por disputar.

La próxima fecha

La buena noticia para los comprometidos en el descenso es que vienen casi dos semanas de trabajo y de focos apuntando hacia otro lado. Eso permitirá trabajar con algo de calma, buscar soluciones a las decenas de defectos que tienen los 5 comprometidos y preparar una jornada clave –una más-.

Y es que para la fecha del 15 de octubre Bucaramanga tendrá que visitar a Rionegro, que acaba de vencer al líder Santa Fe. Luego Patriotas será rival de Jaguares en Tunja: duro equipo, duro clima para el calor de Montería, duro saber que una derrota puede significar el regreso a la zona de descenso directo.

Aunque el ‘partido de las palomitas’ se jugará en Bogotá: Tigres vs. América. En El Campín, donde se espera presencia masiva de hinchas rojos, el equipo de Cali tiene la urgencia vital de ganar. No importa cómo. Si lo hace, podrá ver el difícil Cortuluá vs. Alianza con algo más de paz. Será, para los del Valle, la oportunidad de la revancha en el descenso y en la Liga.

