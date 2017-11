'Invertiremos 5 millones de dólares en jugadores de categoría': Mejía

0







Futbolred habló con el nuevo presidente del Deportivo Cali, Juan Fernando Mejía, sobre las decisiones, los proyectos y las intenciones de su administración.

¿Cómo ha comenzado para usted esta presidente del Deportivo Cali?

Esta ejecución nuestra comienza el 9 de diciembre. Agradezco mucho a los socios, que no solo fueron a votar las 2/3 partes de los activos, sino que votaron por el equipo que montamos, quedamos elegidos los 4 y eso nos va a dar la gobernabilidad y unión para el desarrollo del comité ejecutivo con un futuro exitoso en la parte deportiva, en lo institucional. Queremos evolucionar con todo el plan estratégico.

¿En qué se comenzará a trabajar con usted como presidente?

En 2006 la institución hizo un plan muy completo que se debe actualizar, profundizar en algunos aspectos en el tema deportivo. Estamos priorizando un equipo competitivo válido, con un director deportivo que nos ayude a organizar una identidad de juego, con un cuerpo técnico y unos jugadores que vengan a cubrir unas posiciones donde sentimos que debemos de mejorar el equipo profesional, que apoyen el liderazgo y la motivación porque tenemos grandes jugadores que se deben potenciar.

Debemos lograr que ellos mismos muestren su fútbol, jueguen más minutos y tengan el valor real a futuro para ser vendidos a otras instituciones. Eneste momento nosotros no queremos que salgan del Cali, sino que tengamos el mismo engranaje, con algunos jugadores externos, con la salvedad de que a algunos jugadores se les vence el contrato y no les será renovado (Casos de Candelo y Duque).

¿Cuál es el perfil de ese director deportivo?

Que sea un exjugador, con estudios a nivel deportivo, con experiencia como director deportivo en otros equipos. Es una persona que va a tener unas funciones amplias, va a planificar como viene la cantera creciendo y cuáles muchachos van a llegar al equipo profesional de entrada o trabajarán con equipos de la liga colombiana o de algunas ligas cercanas para que vayan y hagan una pasantía y maduren. La otra tarea que tendrá es la planificación de los jugadores que van a llegar, definir los puestos que van a quedar en un momento dado con necesidad de jugadores externos. Es una planificación a 6 meses, 1 año o 2 años, que no estemos complicándonos la vida antes de un torneo.

¿Ya tiene candidatos?

Hemos tenido la posibilidad de entrevistar dos candidatos, no quiero dar los nombres para evitar especulaciones. Hasta que no tengamos los contratos firmados del director deportivo, el director técnico y jugadores no daremos nada a conocer para no estropear los negocios que estemos haciendo.

¿Habrá cambios en la parte administrativa?

Por ahora está confirmado que nuestro gerente general va a ser Rodrigo Cobo, quien hizo parte de la Federación Colombiana de Fútbol y fue el encargado de la gerencia del mundial Sub 20 que se llevó a cabo en nuestro país. Para el manejo del mercadeo traeremos un externo y habrá cambios en las gerencias.

¿Cuál será la inversión para reforzar el equipo en el primer semestre del año 2018?

Hemos estimado una inversión inicial del US$5.000.000 para contratar unos jugadores de categoría, que nos de la fortaleza en la columna vertebral del equipo, además de tratar de conseguir otros recursos para culminar las obras del estadio, con su parqueadero y cambio de gramilla.

¿Cuándo se van a Argentina y a qué van?

Nosotros viajamos el sábado y vamos a estar allá 9 días. Tenemos citas con los diferentes aspirantes al cargo de director deportivo, además vamos a ir a Rosario para visitar el club canalla, que tiene un modelo de socios muy parecido al que nosotros manejamos acá en el Cali, para tener una idea de cómo implementar una estrategia para cautivar más socios y otros tipos diferentes de asociados. Veremos mucho fútbol e indagaremos por técnicos y jugadores para el equipo.

