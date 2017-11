Independiente Medellín se juega la vida en Liga II contra Alianza

0







Como una final: así toman los hombres de Deportivo Independiente Medellín el cotejo de la fecha 19 de la Liga II frente a Alianza Petrolera que se disputará este sábado, desde las 7:45 p.m., en el estadio Atanasio Girardot. Solo la victoria le sirve al ‘poderoso’ para mantener sus aspiraciones de meterse a los cuartos.

“Nosotros mismos nos encargamos de estar en esta situación y no podemos evadirla ahora. Es una responsabilidad grande con nosotros mismos y con la institución, es ganar o morir. El equipo tiene que asumirlo de esa forma y estoy completamente seguro de que contamos con el material humano y deportivo para hacerlo”, afirmó Mauricio Molina.

El mediocampista sería una de las novedades en la formación titular del ‘poderoso’, a la que además regresarían Sebastián Macías como lateral izquierdo en reemplazo de Andrés Felipe Álvarez y Juan Fernando Caicedo de compañero de ataque de Leonardo Castro, para sumar otra referencia arriba y volver al gol tras la dura caída 2-0 en la visita a América de Cali.

“El que no esté motivado por medio de la presión que estamos viviendo, es porque no siente el fútbol y no debería estar acá. Es una situación muy apretada para el club y que no se veía hace mucho tiempo de no clasificar a los ocho; por la nómina que tenemos no debería pasar. Estamos grandecitos: no es hablar de motivación, sino de responsabilidad y sentido de pertenencia, saber lo que nos jugamos como grupo y que cada uno se juega el prestigio”.

En el primer semestre de 2014 fue la última vez que el conjunto antioqueño se quedó por fuera de la liguilla y que eso sucediera en el presente torneo significaría un fracaso. Es por eso que para ‘Mao’ y sus compañeros el encuentro con los de Barrancabermeja es fundamental para llegar con vida al clásico contra Atlético Nacional y afrontar la definición de la Copa Colombia con Junior, en el Metropolitano.

Hernán Pertuz, por otro lado, destacó las virtudes de los ‘petroleros’ y que los integrantes del rojo tendrán que neutralizar para evitar una sorpresa. El barranquillero confía en dar una mano para que el sector izquierdo de la zaga sea más sólido y aseguró que en el plantel hay preocupación, pero también mucha ilusión para revertir el mal momento.

“Debemos mostrar inteligencia para salir adelante. Este tipo de partidos hay que manejarlos con mucha madurez, sabemos de la responsabilidad y siempre hay presión se esté arriba o abajo. Nos preocupa más el juego de Medellín: tenemos que ser muy inteligentes para atacar y defendernos bien. Queremos seguir en la pelea y luchar”, concluyó Pertuz.

Con el objetivo de sumar, Alianza visita al Medellín

Alianza Petrolera visita a Medellín por la fecha 19 de la Liga II-2017. El onceno aurinegro llega a la capital de la 'montaña' después de vencer a Deportivo Cali dos por uno.

Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana, evidenciaron que se busca un equipo sólido en defensa, con presión en cada uno de los sectores de la cancha y tenencia de balón en el mediocampo, para buscar en las transiciones rápidas entre defensa y ataque vulnerar la portería adversaria.

“El objetivo es seguir sumando, vamos a jugar con todo el profesionalismo y hacer una buena presentación como equipo frente a un rival muy fuerte en condición de local”, afirmó el goleador aurinegro Cesar Arias.

Ahora bien, Aunque Alianza Petrolera cuenta con mínimas posibilidades de clasificarse dentro de los ocho mejores, se busca seguir sumando en el tema de la reclasificación, para no ceder más terreno dentro de la tabla del promedio del descenso para el año 2018.

“Ahora mismo el equipo se encuentra más relajado y sabemos que jugaremos los últimos partidos buscando el resultado, de esta forma debemos sumar la mayor cantidad de puntos para no terminar en los últimos lugares de la tabla de posiciones”, enfatizó el portero mexicano Liborio Sánchez.

Alianza Petrolera ocupa la casilla 17 con 17 puntos y aspira superar la barrera de las 26 unidades para obtener un rendimiento aceptable al final de la temporada 2017.

Alineaciones probables:

Medellín: David González; Jonathan Lopera, Rodrigo Erramuspe, Hernán Pertuz, Sebastián Macías; John Hernández, Didier Moreno; Daniel Cataño, Mauricio Molina; Juan Fernando Caicedo y Leonardo Castro.

D.T.: Ricardo Calle (e).

Alianza Petrolera: Liborio Sánchez; Yhorman Hurtado, Luciano Ospina, David Valencia, Cristián Flórez; Fredy Flórez, Nicolás Palacios, Juan Ríos, Roger Torres, Yuber Asprilla, Cesar Arias.

D.T.: Juan Cruz Real.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag

Julián Carreño

Para El Tiempo

Barrancabermeja