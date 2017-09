'Independiente del estilo de juego, Rionegro nos ganó bien': González

0







Deportivo Independiente Medellín no suma de a tres en la Liga II desde que se impuso 1-0 a Atlético Nacional en la fecha 10. A partir de ahí, perdió 0-1 con Independiente Santa Fe, igualó 1-1 en la visita a Atlético Bucaramanga y el sábado cayó 1-2 con Rionegro Águilas en el estadio Atanasio Girardot.

“Yo no acostumbro hablar de si es injusto o merecido. El fútbol es el fútbol: se gana, se empata o se pierde y Rionegro nos ganó bien. Independientemente del estilo de juego que cualquier equipo use, ellos fueron fieles, se encontraron con su gol y se metieron atrás. Nosotros no supimos entrar”, aceptó David González.

La sobresaliente actuación del guardameta del elenco rojo no bastó para que los dirigidos por Juan José Peláez evitaran la derrota en la jornada 13 del torneo. Con 19 unidades, el ‘poderoso’ quedó muy rezagado con respecto al cuadro ‘cardenal’ y a Junior, que tienen 31 y 25 puntos, respectivamente.

“Lastimosamente ese ímpetu por buscar el descuento y luego el empate, llegó muy tarde y fue motivo más de la desesperación. No fuimos lo suficientemente creativos en la parte ofensiva, no generamos las opciones de gol como para la calidad de los jugadores que tenemos. Con el orgullo tocado, perdiendo 0-2 en casa, tuvimos que volcarnos arriba. Me dolió la forma en que nos hicieron el segundo porque con el 0-1 me parece que podíamos aguantar hasta el final; estábamos mal parados y nos cobraron”, agregó.

Y es que las anotaciones de Agustín Vuletich para Águilas se dieron en momentos neurálgicos del trámite: en los minutos 6 y 39 de la etapa complementaria. El tanto de Jonathan Lopera no alcanzó para cambiar el destino del cotejo para DIM y librarse de los cuestionamientos de la hinchada.

“El trabajo defensivo sí es pilar y se ha mejorado mucho; hubo partidos donde se habló de lo bien que se trabaja en defensa. El primer gol nos costó y el segundo no lo otorgaría a algo que se pueda trabajar durante la semana, porque por el desespero fuimos ingenuos y dejamos a hombres sin marca en el contragolpe”, cerró González.

Medellín no tiene espacio para lamentarse y está obligado a darle vuelta a la hoja rápidamente. El miércoles, a las 8:00 p.m., se enfrentará a Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca en el compromiso de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia. El duelo de ida del 14 de septiembre terminó 1-1.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag