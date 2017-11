Ibargüen afirmó que el Once Caldas recibió como incentivo 700 millones

0







Actualizado hace 2 horas

Cortuluá dejó escapar su permanencia en la primera categoría del fútbol colombiano al caer 1-2 frente al Once Caldas en el segundo minuto de adición del periodo complementario. Una vez finalizó el partido, el delantero Carlos Ibargüen, en medio del dolor y la ofuscación por lo sucedido, entregó unas declaraciones que dieron de qué hablar.

“Apareció la cochinada como siempre del fútbol, se venden los jugadores. Hacen una campaña (Once Caldas) horrible todo el año por no jugarle a un técnico (Francisco Maturana) y vienen a jugarse la vida con nosotros por 700 millones de pesos”, declaró el atacante.

Sin embargo, Ibargüen no evadió la autocrítica y resaltó que el equipo corazón “no es un grupo malo, no hay enemigos, es un plantel que es muy unido. No sé qué pasó, esto es fútbol y ya no hay palabras para eso”.

Lea también: Sobre la hora, Once Caldas le ganó 2-1 a Cortuluá y lo envió a la B.

De esta forma, Cortuluá jugará en el 2018 en la B, no solo por la última derrota contra el Once Caldas, sino porque en la recta final el conjunto decayó en su juego y los resultados no los acompañaron.

“Teníamos que ganar, América nos hacía el favor de ir ganándole a Bucaramanga y conseguimos el empate y en el último minuto se nos va el partido. Eso es lo que duele, no hay palabras”, finalizó Carlos Ibargüen.

Redacción Futbolred