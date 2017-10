Huila y Once Caldas se juegan sus últimas cartas en la Liga II-2017

0







Atlético Huila recibirá a Once Caldas este martes, a las 3:15 de la tarde, en el inicio de la fecha 18 de la Liga II-2017. Tanto la escuadra de Neiva, como la de Manizales, se juegan sus últimas cartas y deben sumar 3 puntos para seguir pegados a la ilusión de clasificar a los cuartos de final.

Omar Duarte, en el frente de ataque, sería la única cara nueva que tendría el equipo del argentino Néstor Craviotto, que tiene tres partidos aplazados.

“Creo que Once Caldas, así no registre los puntos suficientes en la tabla para asegurar su clasificación, es un equipo de tiene un patrón de juego definido y que siempre será difícil enfrentar como local o visitante. Claro que nosotros sabemos que no podemos dar más ventajas como locales y que si aspiramos a un cupo en la fiesta de fin de año, será imperante una victoria este miércoles ce nuestra casa”, sostuvo Andrés Ricaurte, capitán huilense.

Atlético Huila tiene aplazados los compromisos como local frente a Alianza Petrolera y Millonarios, mientras que tiene pendiente un juego de visitante frente al Deportivo Pasto. El cuadro ‘opita’, motivado por la victoria a domicilio frente a Envigado en la fecha 16, espera quedarse con los tres puntos.

Con la crisis a cuestas, Once Caldas busca un respiro en Neiva

Luego de haber empatado 1-1 contra Envigado, en la fecha 17 de la Liga, el Once Caldas se dispone a enfrentar a Huila en la jornada 18 del campeonato colombiano, con la necesidad de sumar tres puntos.

No es un secreto la pálida campaña del equipo orientado por Francisco Maturana, quien vive momentos amargos con sus dirigidos, pues la pésima campaña cumplida lo pone en el ‘ojo del huracán’. Incluso, al entrenador se le ha visto tenso en sus declaraciones y relación con la prensa local.

El camerino del ‘blanco’ está aparentemente reventado, consecuencia, tal vez, de la poca credibilidad de los deportistas hacia el estratega. Varios jugadores no dan declaraciones públicas, sin embargo, muestran señales de inconformidad con la propuesta futbolística del cuerpo técnico.

“Hay que terminar de la mejor manera, quedan tres partidos importantes para nosotros, queremos sumar de a tres en cada partido por lo que se nos viene el próximo año”, dijo el delantero Edder Farías.

Por donde se mire, el presente del ‘blanco’ es negro y no hay quien dé las explicaciones de lo que realmente se vive al interior del vestuario; es claro que el Once necesita ganar permanentemente, a razón de la amenaza del fantasma de la B, que ya se le asoma para la temporada 2018.

“Los ‘profes’ siempre hablan con nosotros, nos dicen su forma de pensar y de decirnos las cosas, ellos tampoco están contentos con los resultados, creo que nosotros trabajamos para ganar siempre y tratar de pelear allá arriba, pero no se dieron los resultados”, manifestó el central Marcos Acosta.

El ‘cafetero’ hoy está a 10 puntos del Huila, con respecto al descenso del año entrante, quiere decir que este compromiso es un duelo directo entre rivales que buscarán permanecer en la primera división para el 2019.

Alineaciones probables

Huila: Bréiner Castillo; Elvis Perlaza, Andrés Felipe Correa, Eddie Segura, Carlos Andrés Ramírez; Facundo Albaqui, Carlos Julio Robles; Jorge Ramos, Andrés Ricaurte, Édinson Palomino; y Omar Duarte.

D.T.: Néstor Craviotto.

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, Dávinson Monsalve, Marcos Acosta, David Gómez; Jesús David Marimón (Daniel Rojano), Faber Cañaveral; Ernesto Álvarez (Sergio López), Johan Arango; Jerry Ortiz (Julián Guillermo); y Edder Farías.

D.T.: Francisco Maturana.

Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

José Diego Cardoza Sánchez

Deportes EL TIEMPO

Neiva