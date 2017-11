'Hubo un ambiente hostil durante casi todo el partido': David Montoya

0







Actualizado hace 2 horas

Deportivo Independiente Medellín derrotó 3-1 a Alianza Petrolera en el único encuentro de la fecha 19 de la Liga II que se disputó el sábado y, con 26 puntos, quedó nuevamente en carrera para clasificar a los cuartos de final. En la etapa complementaria, el ‘poderoso’ fue contundente y volvió al triunfo.

“El primer tiempo fue complicado para nosotros. De pronto la presión y que la verdad fue un ambiente hostil casi todo el partido. Los muchachos estaban intranquilos para efectuar lo que nosotros queríamos que era la salida clara. Se perdieron muchos balones intentando jugar hacia adelante”, reconoció David Montoya.

El asistente de la escuadra paisa contó que en la segunda mitad se “recompuso” gracias a lo que se dialogó con los futbolistas en el entretiempo: se les pidió más calma en la entrega del esférico y que aprovecharan para sorprender por las bandas, pues los dirigidos por Juan Cruz Real dejaron espacios en su afán de atacar.

“El resultado fue más que todo lo que se habló en el camerino: se pellizcó a los jugadores y se les dijo que en este momento hay que poner el pecho para salir adelante”, afirmó el ayudante de Ricardo Calle en los cotejos y uno de los colaboradores de los hermanos Ismael y Juan Rescalvo en el cuerpo técnico interino.

Lea también: Medellín se impuso 3-1 a Alianza para ilusionarse con cupo a cuartos.

Montoya destacó el crecimiento en el rendimiento de Daniel Cataño, a quien le tocó asumir los hilos del mediocampo debido a la ausencia por lesión de Juan Fernando Quintero. Consideró que su reacción ha sido “impresionante” y que es un hombre solidario para colaborar en defensa y ataque. Pero fue David González el que mereció un capítulo aparte.

“Yo jugué con él y nos lo pusieron acá de 17 años; tuvo siempre la virtud de ser líder. Empuja y más en esta situación: fue de los primeros que sacó el pecho y habló, también lo hizo Mauricio Molina; los capitanes se han portado de la mejor manera. David da seguridad y habla. Esta semana nos dijo algo que a todos nos cogió: que él iba a hacer hasta lo imposible para que no le hicieran gol. Con la victoria estaba en el camerino con cara de no tener amigos y mirando a la pared porque es un ganador, ni en los entrenamientos le gusta perder”, concluyó el AT.

Redacción Futbolred

Medellín