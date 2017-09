'Hoy más que nunca, tenemos que estar unidos en Millonarios': Duque

0







Actualizado hace 8 horas

Millonarios prepara para el juego de este viernes contra Envigado, que será en El Campín, a las ocho de la noche, en la fecha 14 de la Liga II-2017.

Uno de los futbolistas más queridos por la hinchada azul es Jhon Duque, quien se ha consolidado en el medio campo a punta de buen juego y garra.

“En lo personal he vuelto a tomar el ritmo y me he ido acoplando al grupo. Cada uno de los jugadores está capacitado para las tareas que nos pone el ‘profe’. He tenido varias posiciones en el medio campo y el juego pasa más por lo grupal y estar bien en la cancha”, dijo el volante bogotano.

Sobre el presente de Millonarios, en el que el ambiente entre la hinchada y las directivas está tenso y la tribuna norte estará sancionada las próximas jornadas, el volante llamó a la unión de todos los que quieren al conjunto embajador.

“Agradecemos a los hinchas que siempre están ahí y le hacen sentir el cariño a los jugadores, además, hoy más que nunca, tenemos que estar unidos”, dijo Duque.

Sobre su lugar en el grupo de los ocho y una posible llegada a los cuartos de final de la Liga, Jhon reconoce que no todo está hecho y que jornada tras jornada deberán mejorar.

“Es una motivación estar dentro los ocho y es una responsabilidad que tenemos que asumir. Todos los días trabajamos para mejorar las falencias que tenemos. Muchas veces no hemos contado con la suerte para conseguir los resultados.”, finalizó.

En lo que va de la Liga, Duque suma 696 minutos jugados y ha sido de los deportistas más destacados del conjunto embajador.

Redacción Futbolred