'Hoy en día los jugadores son muy quejosos': Luis Fernando Suárez

La Equidad sigue en los puestos de privilegio luego de igualar 0-0 de visitante frente a Santa Fe en El Campín. Los verdes tuvieron la pelota, pero cuando generaron opciones en ofensiva las desaprovecharon o Leandro Castellanos, estuvo más que bien en su pórtico. Jugaron con un hombre de más 45 minutos.

“El partido se presenta muy parejo en el primer tiempo cuando estábamos completos, el equipo supo manejar el funcionamiento de ellos, fuimos sólidos defensivamente, donde las posibilidades de gol eran por un centro de ellos y, lo nuestro, no fue mucho en el primer tiempo. En el segundo, sí era para aprovechar esa ventaja numérica, creo que hay que resaltar y no quiero que sea como una disculpa, estábamos enfrentando a un equipo que defensivamente es muy fuerte, por algo no sólo es líder y al que menos le han hecho goles”, sostuvo Luis Fernando Suárez.

Con el hombre de más en campo luego de la expulsión de Jhon Pajoy, los ‘aseguradores’ intentaron tener más la esférica y llegar al arco contrario, no obstante, en algunos tramos les faltó la puntada final.

“Se intentó de muchas maneras, pero era complicado, el partido me deja más cosas buenas, que malas, es bueno de cara al futuro. No faltó profundidad, tuvimos dominio de juego, pero en el último cuarto de cancha nos faltó más densidad. Hay cosas para mejorar, pero veo cosas positivas en el equipo”, complementó el DT antioqueño.

Al ser interrogado sobre el estado de la cancha, pues eso hizo que el juego en la primera parte fuera cortado por las faltas y ante la queja de algunos jugadores, el timonel fue tajante en responder.

“No opino sobre eso, el fútbol es de contacto, yo busco que mis equipos jueguen bien, fuerte, pero jueguen lealmente. Hoy en día los jugadores de fútbol están muy quejosos, con cualquier cosa gritan. En el caso específico de Carmelo se quejó porque fue una patada feísima”, agregó.

La Equidad enfrentará a Bucaramanga el próximo jueves en busca de asegurarse a los ocho. Ahora se ubica quinto con 26 puntos, pero aún tiene opciones de ser cabeza de serie.

"Quiero clasificar, después eso lo que venga, pero si en principio mantenernos este puesto, queremos eso, pero este desorden de torneo, a Millonarios le faltan dos partidos, al Huila como 62.., no quiero hablar mal del torneo, pero está mal hecho, todos les estamos echando la culpa a Avianca, tampoco es así, la gente se aprovecha de esas cosas", cerró.

Redacción Futbolred