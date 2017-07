'Hay un sinsabor por no poder encontrar un equilibrio': Hernán Torres

0







América salvó un punto en el Pascual Guerrero este domingo, tras empatar 1-1 con Equidad en compromiso de la cuarta fecha de la Liga II-2017. Varios aspectos para corregir dejó el partido, según su técnico Hernán Torres.

“Equidad no nos dejó espacios y nos contraatacó; fue ordenado y se paró muy bien. Sin embargo, América tuvo muchas opciones de gol, no sé cuántas, pero no entraron. El penalti de ellos nos complicó, pero mi equipo no se desesperó, tal vez en los últimos minutos dejó espacios, pero el grupo respondió”, comentó el profe Torres.

“Hay un sinsabor al no poder encontrar un equilibrio entre el funcionamiento y los resultados. Pero yo destaco que seguimos con nuestra identidad de juego y tuvimos la paciencia para insistir. Tratamos de explotar las bandas para romper la defensa de Equidad, pero supieron controlar y presionar en su zona”, añadió el DT escarlata.

Hernán Torres dejó claro que “tenemos que ser más inteligentes, no podemos darle las armas al rival para que nos haga daño. Eso se irá mejorando con el trabajo diario”. Y reconoció que “nos faltó movilidad en el ataque, especialmente en los centros de costado”.

Ahora América deberá ratificar este miércoles su clasificación en Copa Colombia. Visitará a Rionegro Águilas en el juego de vuelta de los octavos de final; en Cali había ganado la ida por 1-0. Por Liga volverá a jugar el sábado, en un duelo directo por no descender: visita a Jaguares a las 3:15 p.m.

Redacción Futbolred