'Hay que tener más jerarquía como equipo': Gustavo Costas

Independiente Santa Fe fue víctima de sus propios errores y empató 2-2 en casa contra Rionegro Águilas, este domingo en la fecha 14 de la Liga I-2017. Goles en contra iniciando y finalizando el encuentro, fueron la muestra del mal desempeño defensivo.

Gustavo Costas, entrenador ‘cardenal’, lamentó la mala actuación de su zaga defensiva y también criticó otros aspectos de su equipo.

“Cometimos un error muy temprano que nos costó el gol. Nos pusimos muy nerviosos, abusamos del pelotazo, pero luego lo emparejamos y los últimos 20 minutos fueron buenos. No puedes cometer un error a los cuatro minutos. En vez de tirarla afuera la tiras para adentro, son cosas del ABC del futbol. Y tampoco te pueden hacer en la última jugada del partido. Hay que tener más jerarquía como equipo”, apuntó Costas Makeira.

Además, el DT habló de los últimos 45 minutos de juego. “El segundo tiempo no me gustó para nada, el equipo no jugó bien, no pudo tener la pelota y otra vez hubo fallas defensivas que nos cuentan el empate. Debimos defendernos con la pelota, tenerla, pero la perdíamos muy fácil. Eso me preocupó, no poder tener la pelota”.

Ante la mala actuación del árbitro Nolberto Ararat, Gustavo Costas prefirió no juzgar su labor. “No me gusta opinar del árbitro ni cuando gano ni cuando pierdo. No me excuso en el árbitro, el empate es por nosotros”.

Aunque sí calificó de “injusta” la expulsión de Omar Pérez en tiempo de adición. “Para mí fue mal expulsado”, dijo.

El próximo reto para Santa Fe y para Gustavo Costas será este jueves contra América de Cali, en juego adelantado que se disputará en el Pascual Guerrero.

Redacción Futbolred