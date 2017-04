'Hay que ser un poco autista con todo lo de afuera': Miguel A. Russo

0







Miguel Ángel Russo insiste en que su equipos es ‘interesante’, que no tiene ningún problema con el medio campo, habla de la ausencia del 10 y de la lentitud en la adaptación de algunos jugadores nuevos. Sobre el calendario, la obligación de sumar de visitante y del gol, resume: todo se resuelve internamente.

¿Cuál es la virtud más importante que tiene su equipo?

Hace cosas buenas y otras no tan buenas, es difícil mantener el equilibrio. En un proceso formativo no es fácil, tuvimos un pico alto al principio, ahora hemos bajado en algunos casos los niveles y tenemos que volver. No somos de los que creen que si puedes una vez puedes siempre. Lo hablamos entre nosotros mismos. Hay cosas íntimas que son las que yo charlo con ellos.

Y de lo que puede contar, ¿qué cree que debe corregir?

Este es un juego en el que permanentemente tenés errores y buscas achicar el margen, si lo haces tienes mayores beneficios. En este juego vives aprendiendo siempre, nos morimos aprendiendo en este juego. El fútbol es inagotable, gracias a Dios. Depara cosas nuevas distintas, no es monotonía. Rescato una frase de un periodista argentino que murió: el fútbol es la dinámica de lo impensado. Y es así. Y hay que estar preparado y saber convivir con el error y aprender, este juego tiene más errores que virtudes.

Uno piensa en ese equipo que goleó a América y a Santa Fe…

Que goleó a América y a Santa Fe y si repasas la nómina es la mayoría de jugadores que siguen jugando y que todo el mundo critica porque no gana de visitante, está en nosotros buscar la respuesta.

¿Qué hacía bien aquel equipo que no puede repetir este?

En algunos lugares no hemos podido mantener la regularidad, no es fácil ser jugador de equipo grande, ser jugador de Millonarios, requiere un plus más y el que no está preparado se tiene que preparar. Hablo mucho con ellos de esa exigencia que tenemos, mucha exposición y cosas que en otros equipos no te pasan. Hay que estar preparado, saber cómo son los picos, tener una dinámica de grupo en la que los que contenemos somos nosotros y no los de afuera, hay que ser un poco autista con todo lo de afuera, es todo adentro y son los que te van a proteger y a cuidar.

Vuelvo al partido contra América y a ese equipo en el que pateaban todos. Qué pasó? Se perdió confianza tal vez?

Si bajas los niveles es difícil mantener los picos altos, si no no perderíamos nunca. Los equipos del mundo ganan y pierden con grandísimos jugadores.

Está bien, pero cinco partidos…

Tiene distintas aristas y formas, pero es la realidad y soy el que menos pone excusas.

Pero si antes se podía llegar y rematar al arco y era una de sus virtudes y ahora..

Quizás el rival no deja y habrá que buscar otra cosa, antes pateábamos y se iba adentro, ahora pateamos y sale al banderín al córner. Y está en las reglas del fútbol. Nada es perfecto.

Usted menciona que hay que buscar alternativas…

Siempre estamos buscando.

Y uno se pregunta si tal vez al repetir el ataque sólo por las bandas…

El fútbol del mundo es por afuera. Si no, Cuadrado no estaría en la Selección Colombia. Atacar se debe hacer por todos lados, sólo que por fuera hay más espacio. El fútbol no es esquemático.

¿Y tiene alternativas por afuera?

Nos cuesta encontrar la gente por el medio. Si tuviera a James jugaría con él por el medio, como juega.

No es James pero está Kouffaty…

Es un chico muy joven, tiene que adaptarse al fútbol colombiano, otras situaciones y además ha sufrido dos o tres lesiones que han mermado sus condiciones. Estoy acostumbrado a que pregunten por los que no juegan, pero cuando ganan no preguntan por los que no juegan.

Por supuesto que no, el resultado tapa muchos defectos…

Para mí no. Es la diferencia y está bien.

Y entonces, cuando Kouffaty ha estado bien y disponible, ¿por qué no ha tenido más protagonismo?

Porque le falta continuidad, por las lesiones. Se tiene que volver a poner a punto. Hay una metodología de entrenamiento para acomodarlo dentro del grupo.

¿Cuál es su problema de adaptación?

Porque es un chico muy joven. Lo trajimos porque tiene talento.

A la fecha 14 de la Liga I, Millonarios llega con 17 puntos en la décima casilla. Foto: Archivo ETCE

¿Sólo Kouffaty es la opción si tiene que buscar un enganche?

No, hay opciones. Pero mire, por ejemplo Quintero, del Medellín. Tiene experiencia en ese lugar, es uno de los más miro y me gusta. Tiene tiempo jugando en ese lugar.

¿Y Zapata?

Se van a un país distinto y acomodarse al fútbol colombiano no es tan simple.

¿Qué le cuesta?

Estar en un club como Millonarios y la sana competencia interna. Son jugadores muy jóvenes, se van a lugares muy jóvenes y les cuesta todo, se van sin experiencia y no es problema mío.

Estos últimos cinco partidos, una caída del equipo que es evidente, muestra que el equipo tiene posesión del balón, pero no remata a gol…

La posesión la discuto. Si la tengo entre el arqueo y los marcadores centrales, no es buena. Ha tenido picos altos y bajos pero no regularidad. Eso es lo más difícil.

Millonarios encajó 3 goles y recibió 8. ¿Le da sensación de desequilibrio o no?

Los números tienen su sentido, me gustan los números, pero miro más el juego. El fútbol no es una ciencia exacta. Nos hacen goles en momentos clave que son los primeros minutos del primer tiempo y los primeros del segundo. Eso llamo yo momentos clave. No sabemos protegernos de esas cosas. Tenemos que ser más duros, más prácticos.

En el medio, por ejemplo, ¿tiene esos problemas?

No hablo de una sola línea, hablo del equipo.

Uno veía a Duque en un mejor momento y hoy luce menos. ¿Será individual o es el rendimiento completo?

No veo que haya bajado el rendimiento. Es del equipo.

Entonces, desde lo colectivo, no le parece que el medio campo de Millonarios…

En lo colectivo cada uno tiene su función. Nada más. Estoy contento con el medio.

Y esa tranquilidad que le da el medio ¿es la misma que tiene hoy por los costados?

Hay momentos en que estamos bien y otros mal. Hay momentos en que desequilibramos y terminamos mal las jugadas y otros en que no tenemos tranquilidad suficiente para definirlo. Pero Millonarios es un equipo generoso, que tiene un juego progresivo por las bandas muy importante, que a veces termina bien y a veces mal y es lo más difícil que hay. Pero los que definen situaciones en los últimos 20 metros son los más caros del mundo. Ni un día somos los mejroes ni otros somos los peores.

Y al mirar hacia arriba, donde aparecen Del Valle y Riascos…

Y Arango, que tiene 23 años. Tiene la adaptación a un club grande. Tiene la competencia de un club grande, es el riesgo de estar en un club grande, todos lo corremos.

¿Están mejor los que mencioné que él?

Son determinaciones mías. Tu lo ves 20 minutos y yo todos los días. Debe cristalizarlo. Los clubes grandes te exigen lo que tienes al cien por ciento todos.

Miremos el calendario. Con 17 puntos, faltando 10..

Muchas cuentas, yo solo miro el partido siguiente. El fútbol no es matemático.

Pero se clasifica con puntos…

Está bárbaro pero yo no hago cuentas. Ninguna. Es lo que viene. El fútbol es hoy. Aprendí eso. Hay muchas alternativas, hasta matemáticas. Todos tenemos 7 partidos. En fútbol no se cuenta nada antes de tiempo.

Pero seguro tiene que sumar de visitante. Eso es innegable…

No saco cuentas, saco los próximos tres.

¿Y cómo sumarlos si hay que jugar afuera?

Lo resolvemos nosotros. Tenemos que estar tranquilos. Hay muchas cosas positivas del último partido que yo rescato.

¿Del último partido contra Pasto, cuando Millonarios generó sólo tres opciones de gol?

Hablas de remates, no de centros atrás, no de llegadas. Si para ti el fútbol es patear al arco…

Preguntan los hinchas

@libartres

¿Por qué juega Pedro Franco?

Primero, respeto a mis jugadores. Hablo con ellos. No respondo cosas especiales, sino de equipo.

@salazargusta

¿Por qué cada vez que pierde se siente tan satisfecho?

Yo siempre veo lo positivo, tenemos mucha autocrítica con lo negativo. Hay cosas que hacemos mal y las manejamos internamente.

Felipe Wilches (FB)

¿Por qué se hacen cambios tan tarde?

Es difícil responder esa pregunta. Cada quien tiene su idea. No hay respuesta. Uno aprende que cuando los resultados son negativos. El de afuera siempre está mejor.

¿Por qué no usa un volante creativo si en sus equipos siempre lo tuvo?

Sí, siempre. Pero esta vez no lo tengo, no al nivel que quiero.

Jenny Gámez A.

Editora de Futbolred

@jennygameza