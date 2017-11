'Hay que asumir el momento y ponerle el pecho a las críticas': 'Mao'

0







Como uno de los referentes del Deportivo Independiente Medellín, Mauricio Molina reconoció que la segunda parte de la temporada no se desarrolló como el plantel quería. Sin embargo, en una firma de autógrafos de Nike, el mediocampista aseveró que el grupo es consciente de los errores cometidos y luchará para quedarse con un cupo en los ocho. Además, el paisa habló de su inminente retiro.

¿Cómo está el grupo después de perder la final de la Copa Colombia ante Junior?

“Para mí fue difícil porque tenía la esperanza de cerrar la carrera con un título. Todavía estamos con una ilusión en la Liga, pero la Copa era lo más próximo que teníamos y lo perdimos. Fue muy triste, pero creo que fue el resultado de un cúmulo de cosas que no se han venido dando en este semestre y enfrentamos a un equipo que ha hecho todo bien y que contrató muy bien, que tiene jugadores diferentes. Se nos complicó mucho el partido en Barranquilla y no logramos la diferencia que debíamos sacar en el estadio Atanasio (Girardot). La manifestación de los hinchas no es positiva y entiendo su descontento. Como hombres tenemos que asumir este momento y ponerle el pecho a las críticas. Asumo esta responsabilidad con la ilusión y el deseo de que sirva para replantear muchas cosas que deben cambiar”.

¿Los líderes están llamados a levantar al resto?

“Los experimentados hemos vivido muchas situaciones como esta y estamos curtidos. Hemos tenido momentos muy buenos y otros muy, muy malos en los cuales nos paramos y le dimos vuelta a la página; este no puede ser la excepción. Tenemos la responsabilidad de un club con una hinchada que quiere mucho a su equipo, lo ama y lo respeta, y que nos acompaña. El semestre empezó muy mal y ahora es difícil darle vuelta, pero de mi parte y la de David González estamos comprometidos, con otros jugadores que sé que también les duele la institución”.

Y queda el clásico de la fecha 20 contra Atlético Nacional…

“Es claro que vamos a enfrentar a un rival que hoy por hoy goza de tranquilidad en la tabla de posiciones, es uno de los líderes y tiene los pergaminos actuales para entender que va a ser un juego muy difícil. Yo sigo confiando en la capacidad que tenemos individualmente, más allá de nuestro momento. En el anterior ellos tuvieron el balón, pero nosotros fuimos más contundentes y ganamos; en 90 minutos cualquier cosa puede pasar”.

¿Cómo se siente con su retiro más cerca?

“Cada vez es más difícil: cuando la cuenta regresiva empieza a correr, pues se vive con más nostalgia y se le acorta a uno el tiempo para disfrutar los últimos momentos en la cancha, los entrenamientos y el día a día con el equipo. Es lo que amo hacer y con menos tiempo, se siente mucho más; pero también soy muy consciente de la decisión que tomé, con mucha tranquilidad por ese lado porque lo hice muy aterrizadamente y pensándolo bien con mi familia. Viene otra vida después del retiro que hay que aprender a disfrutar”.

¿Se arrepintió en algún momento del anuncio?

“No, fue una decisión que venía pensando desde Corea. La estadía allá me sirvió al estar alejado de muchas cosas que uno vive cuando está en el país, como la presión de estar jugando. Obviamente acá es donde más me conocen y allá estaba más alejado, disfrutando en familia y empecé a madurar esa decisión. Cuando regresé a Colombia lo hice con la idea de ser campeón con el equipo y cuando lo conseguí, dije que era el momento de dar el paso al costado para estar más con mi familia. Lo extendí un año más por la Copa Libertadores”.

¿Lo seduce la dirección técnica?

“Me siento raro al ser dirigido por dos de mis excompañeros (Ricardo Calle y David Montoya), con los que tuvimos la oportunidad de marcar la historia del club. Recibir órdenes de ellos ha sido un poco extraño y este año pasaron cosas raras: primero, con Luis Zubeldía que yo era más viejo que él y ahora con ellos dos, con quienes disfruté dentro de la cancha. Sigo muy convencido de que lo mío es más la parte administrativa y por ahora no me entusiasma mucho la técnica, pero no puedo decir ‘nunca’”.

¿Planea realizar un partido de despedida?

“Varios compañeros me han insistido en que lo haga, pero no lo he pensado. No he tenido tiempo ni cabeza para eso con la situación que estamos viviendo en el equipo; esperemos el año entrante con mucha más calma a ver si me animo. Es algo que se tiene que planear y organizar bien para que salga un lindo evento”.

