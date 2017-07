'Hay buenas intenciones, pero el funcionamiento no es acorde': Peláez

0







Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con Millonarios en su primera presentación en la Liga II con Juan José Peláez en la dirección técnica. En el estadio Atanasio Girardot, el ‘poderoso’ dejó una imagen muy pobre en la etapa inicial, pero cambió en la complementaria.

“Hay buenas intenciones, pero el funcionamiento todavía no es el acorde, dejamos buenas sensaciones y de aquí para adelante vamos a seguir mejorando. A Millonarios se le vio preciso y tranquilo en su funcionamiento, en algunos momentos controló el partido.”, manifestó el timonel.

El estratega antioqueño aceptó que el cuadro ‘embajador’ se adueñó de la pelota en varios pasajes del encuentro; sin embargo, consideró que sus dirigidos corrigieron en ese aspecto con el ingreso de Eduard Atuesta y Daniel Cataño, que le dieron más manejo al elenco rojo en el medio.

“La postura del equipo es buena, aunque en los duelos no estamos fuertes ni en el resolver situaciones apremiantes porque queremos salir jugando donde no se puede y en los rebotes no atinamos a anticipar. Es un tema de seguir jugando, el grupo está preocupado por hacer las cosas bien”.

Peláez destacó el debut del lateral izquierdo Yulián Gómez, Si bien perdió el balón en algunas jugadas, el joven mostró personalidad en su estreno en el fútbol profesional colombiano y su salida del terreno se debió a calambres en ambas piernas, que no fueron de consideración.

Por otro lado, el DT aseguró que en la pretemporada se hizo énfasis en el tema defensivo y lo que sigue es trabajar más en lo ofensivo para que los hombres de ataque se vean con más confianza y no se les dificulte controlar el esférico como sucedió en varias ocasiones a lo largo de los 90 minutos.

Finalmente, el técnico paisa habló de Juan Fernando Quintero, quien se integraría a los entrenamientos el próximo lunes pues todavía no define su situación. “Depende de él y de las posibilidades que hay. Acá tiene el cupo y se le va a guardar”, concluyó.

Redacción Futbolred

Medellín