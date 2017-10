'Hacer gol el domingo sería muy lindo, ojalá se me dé': Daniel Cataño

0







Uno de los grandes beneficiados con el cambio de cuerpo técnico en el Deportivo Independiente Medellín fue Daniel Cataño. Si bien acumuló minutos con el timonel Juan José Peláez, la llegada de Ismael y Juan Rescalvo lo llenó de confianza para mostrar las condiciones que le permitieron figurar en Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto.

“No se había podido extraer lo mejor de él, pero en el último partido con La Equidad se vio lo que es: un jugador que aporta mucho y que en los momentos complicados tuvo la personalidad para echarse el equipo a la espalda. Estuvo muy acertado con el balón y fue importante en ataque. Hay que exigirle porque puede dar mucho”, afirmó Ismael.

El de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, dijo que en el plantel son conscientes de la responsabilidad que tienen por delante: sumar la mayor cantidad de puntos en los cuatro compromisos que quedan del ‘todos contra todos’ de la Liga II para meterse a los ocho e ir a Barranquilla a hacer una destacada presentación frente a Junior, en la vuelta de la final de la Copa Colombia.

“Los ‘profes’ vienen trabajando muy bien, tienen una metodología de entrenamiento muy buena; eso nos ha servido para acoplarnos y seguir creciendo. En la parte de arriba tenemos que resolver porque está la necesidad de anotar y ganar. Sabemos lo que nos jugamos y en el fútbol siempre existe presión, hay que ponerla a nuestro favor”, señaló Cataño.

Ante la ausencia por lesión de Juan Fernando Quintero, Daniel está llamado a asumir el liderazgo y los hilos del mediocampo en el encuentro de la fecha 17 con Jaguares, un rival directo en la lucha por el tiquete a los cuartos. Manifestó que lo analizó a fondo porque en el elenco ‘felino’ cuenta con varios amigos.

“Va a ser un partido muy difícil porque sabemos que ellos están peleando por no descender y están entre los ocho. Defienden muy bien y tienen dos extremos muy rápidos; cuando recuperan el balón tratan de atacar con velocidad, entonces hay que poner mucho cuidado con perder pelotas que nos puedan dejar mal parados”, aseveró.

El paisa, por otro lado, consideró que es “una bendición de Dios” tener la posibilidad de disputar otro cotejo con el ‘poderoso’. El volante agradeció por el apoyo de los Rescalvo y de sus compañeros, a la vez que compartió su deseo de celebrar su primer tanto con el conjunto antioqueño.

“Sale uno contento de los entrenamientos y eso es bacano; hemos enfatizado en los movimientos y en el manejo. Estoy contento porque en lo personal he crecido en estos últimos partidos y eso me llena de confianza, espero seguir en esa tónica y con rodaje. Hacer gol sería muy lindo y ojalá se me dé el domingo”, cerró Daniel.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag