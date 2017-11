Francisco Maturana no es más el entrenador del Once Caldas

0







Actualizado hace 53 minutos

Francisco Maturana ya no es más el entrenador del Once Caldas, así lo dio a conocer este martes el propio club manizaleño mediante un comunicado por sus redes sociales. Tras una reunión por la mañana de este martes, el 'blanco-blanco' tomó la determinación.

El conjunto ‘albo’ expresó en dicho comunicado que “de forma unilateral da por terminado el contrato suscrito con el profesor Francisco Maturana a partir de la fecha”.

Maturana, de 68 años, llegó este segundo semestre del 2017 al Once, club en el que no tuvo un buen desempeño. A su vez, la institución, que no alcanzó a clasificar a las finales de la Liga II, le deseó lo mejor de los éxitos al timonel y a su grupo de trabajo.

Por otro lado, el club de Manizales confirmó que Herney Duque y Juan Carlos Henao se harán cargo del equipo de forma transitoria.

Este es el comunicado:

Comunicado sobre la salida de la dirección técnica del Once Caldas del profesor Francisco Maturana, Ricardo Pérez y Johan Zapata, y el encargo de Herney Duque y Juan Carlos Henao. pic.twitter.com/Ah3Uxz56iL — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 14 de noviembre de 2017

Redacción Futbolred