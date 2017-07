Fernando 'Pecoso' Castro y su curiosa pelea por trabajar en paz

0







En más de 40 años de carrera, Fernando Castro ha dirigido 11 clubes en Colombia: Quindío, Cúcuta, Envigado, Cali, DIM, Santa Fe, América, Millonarios, Once Caldas, Atlético Huila y Bucaramanga. Y justo a hora, a sus 68 años, viene a conocer de comisiones, castigos y multas, millonarias multas por ejercer su trabajo.

El caso se remonta a finales de 2014, cuando ‘Pecoso’ Castro, que había llevado a la modesta nómina del Huila a clasificarse entre los 8 y soñar con la final, salió sorpresivamente del equipo rumbo al Deportivo Cali, por una propuesta económica más conveniente. Hasta ahí, un movimiento normal de un trabajador hacia un empleo mejor.

Pero el Huila se molestó mucho por no haber hecho parte de la negociación e inicialmente, como diría el entonces presidente Juan Carlos Patarroyo, pidió una indemnización millonaria al asegurar que el adiós del ‘Pecoso’ generaría pérdidas por más de 1.50 millones de pesos. En una entrevista al diario La Nación de Neiva, el directivo dijo: “Yo le hablé al Cali de 400 millones de pesos, pero nunca su presidente volvió a llamarme para darme la oportunidad de decirle por qué yo pedía 400 millones de pesos, esa cifra no me la he inventado”.

Y es en este punto es donde empiezan las inconsistencias. Según la demanda que interpuso el Huila hace ya dos años ante la Comisión del Estatuto del Jugador de Dimayor contra Castro y sus asistentes Juan Carlos Conde y Vladimir Galindo por el incumplimiento de su contrato, el Cali no está inmerso en el conflicto.

“Hubo un proceso que inició el Huila contra los señores Castro, Conde y Galindo y se condenó a estas personas a pagar una suma de dinero”, explicó Andrés Zorrilla, de Dimayor.

En efecto, los demandados pagaron en las últimas horas las suma de 80 millones de pesos por esa condena. Pero ¿por qué tres trabajadores le pagan a un exempleador una suma de dinero tan alta? ¿Es eso legal?

Para el abogado Andrés Charria, el asunto es muy complejo. “Ante la jurisdicción ordinaria, un empleador puede demandar a su trabajador por perjuicios pero debe probarlos. ¿Dónde está la prueba de que Huila está saliendo afectado? Si están contando como perjuicios los salarios dejados de percibir, eso en realidad es un ahorro. Es exótico pero es posible. Ahora, ante la Comisión del Estatuto del Jugador, que es el equivalente a la justicia deportiva, también hay que probar los perjuicios y aún con más detalle”, dijo.

Y añadió: “En este caso puede haber alguna presión contra el entrenador, quien cree que habrá problemas para desarrollar su trabajo, lo que en realidad hace más de 15 años que no ocurre. Con esas presiones conviven muchos jugadores y entrenadores en el fútbol y a nadie le prohíben trabajar. Un buen ejemplo es el caso Cocca en Millonarios”.

Presiones, que nunca faltan

La presión a la que se refiere Charria viene de la normativa de la Liga. “Ellos (Castro, Conde y Galindo) tenían una decisión en contra de un organismo federativo como es la Comisión y los condenaron a pagar y no pagaron. El Código disciplinario establece una consecuencia por desacato, que es la suspensión de seis meses a dos años”, aclaró Zorrilla.

Aunque Castro no se refirió directamente al tema, FUTBOLRED supo que él resolvió pagar para evitar problemas con el Bucaramanga, su actual club, el cual incluso le hizo unos adelantos para cancelar la multa. Según versiones del entorno de los demandados, lo que en realidad ocurrió es que el Cali acordó directamente con Huila el pago de esos 80 millones porque lo quería como DT y entendía que debía que debía compensar al equipo de Neiva, pero esa suma nunca se pagó, el club vallecaucano esperó a que avanzara el proceso contra el entrenador y sus colaboradores.

Sin embargo, Álvaro Martínez, presidente del Cali, negó esa acusación desde el exterior, donde pasa sus vacaciones. “Esos temas se tratan en comité ejecutivo y el encargado es Luis Fernando Ángel, pero no es ningún misterio, Cali no tiene que pagar ninguna multa por la traída de Castro y me imagino que eso es un asunto laboral que resolverán entre el profesor Castro y el Huila, si es que es así, lo desconozco. Cali salió librado hace dos años cuando se presentó la demanda”, dijo.

Y después de todo, Castro tiene la ilusión de que el Cali, que oficialmente no está involucrado, le pague algún día lo que él invierte hoy para seguir adelante con el exitoso proceso que adelanta en el Bucaramanga. Su cruzada depende exclusivamente de un acto de buena fe. Los románticos del fútbol, otra vez estrellados con la realidad del negocio.

Redacción Futbolred