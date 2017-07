'Estuve a disposición 5 meses, no actué por decisión técnica':Valencia

0







La llegada de Juan Manuel Lillo a la dirección técnica de Atlético Nacional es la oportunidad perfecta para que deportistas que no figuraron en la primera parte del 2017, se ganen la confianza del timonel español y con ella, la titularidad en el conjunto antioqueño en Liga II y Copa Colombia.

Ese es el caso de Edwin Valencia, quien solo sumó 12 minutos en Liga I: once en la victoria 1-5 sobre Alianza Petrolera y uno en la derrota 4-3 contra Deportivo Independiente Medellín. El vallecaucano aclaró que no se debió a molestias físicas, sino a determinaciones de Reinaldo Rueda.

“Es un nuevo semestre y no sé si llamarlo revancha. Fueron cuatro semanas y media inhabilitado, pero los otros cinco meses estuve a disposición del entrenador. No actué por decisión técnica, no era por lesión. En varias ocasiones me llevaron a los partidos y fui enviado a la tribuna”, manifestó.

Si bien fue algo que no le había sucedido antes, Valencia aseveró que se lo tomó con profesionalismo al ser una situación propia del balompié. Ahora cree que cuenta con lo necesario para pelear por un puesto en el once inicialista y hacer su aporte dentro de la cancha, como lo desea desde su arribo.

“Tengo muchas ganas de poder ayudar y darle alegrías a mi familia, que sufrió mucho con todo lo que pasó en estos seis meses. Las oportunidades irán apareciendo con la salida de algunos compañeros y el estilo del nuevo entrenador”, agregó el mediocampista, quien resaltó el método de trabajo de Lillo.

Aseguró que a todos en el plantel los trata por igual y eso es importante para el grupo; además, corrige los errores tanto individual como colectivamente para el bien de la nómina. Por otro lado, Edwin contó que el estratega de Tolosa (País Vasco) dejó claro lo que quiere conseguir en el ‘verdolaga’.

“Pretende, como todos los que están acá, ser campeón porque esta es una institución grande, con historia, que está acostumbrada a ganar y darle títulos a la hinchada. Con él no será diferente. A los cabeza de área nos exige bastante concentración y excelente salida de juego”, complementó el volante.

Precisamente esa responsabilidad recaerá en Diego Arias y el futbolista nacido en Florida. El pedido de Lillo es que los hombres que ocupen esa posición le den alternativas a los defensas para tocar desde atrás y apoyen en el ataque cuando les sea posible. La primera prueba será en la visita a Independiente Santa Fe.

“El ‘profe’ habla del triángulo en todas las zonas, entonces ningún jugador va a estar solo. Contra Nacional todos los equipos se van a jugar una final y más que viene de ser campeón. Santa Fe siempre forma excelentes grupos y es difícil como local, pero debemos pensar en lo que nosotros podemos hacer”, concluyó.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag