'Estoy sorprendido con la decisión, pero estoy tranquilo':Elkin Blanco

0







El inicio de la era de Juan Manuel Lillo en la dirección técnica de Atlético Nacional, inició con una gran sorpresa: la inminente salida de Elkin Blanco del conjunto antioqueño, por determinación del español y sus colaboradores.

"Estoy sorprendido con lo que pasó, pero a la vez tranquilo por cómo hice las cosas. Son decisiones que uno tiene que respetar", dijo el mediocampista, el diálogo con el programa 'El Alargue'.

El chocoano no ocultó su tristeza por dejar la escuadra antioqueña justo cuando logró la consolidación en la formación titular y fue pieza importante del título de la Liga I, campaña que la afición le reconoció.

"Tuve una reunión con Víctor Marulanda y me dijo que fue una decisión de Lillo. Creí que tenía una buena relación con él y estoy sorprendido por el aprecio que me demostró la gente. La noticia duele, pero hay que asumirla", aseveró.

Blanco contó que a pesar que en Millonarios el timonel también optó por otros futbolistas, hablaron mientras que el deportista estuvo en Moldavia. Y agregó que estaba tan contento en el equipo y en la ciudad que incluso trató el tema de extender su contrato.

"Después del torneo que hice y de quedar campeón, me sentí muy bien. Hay que mirar con el club a qué termino llegamos porque me quedan dos años y mis derechos son de Nacional".

Finalmente, Blanco manifestó que no recibió ofertas de Millonarios o América de Cali como se especuló en las últimas horas y no cerró la puerta a actuar en un conjunto del exterior si las condiciones son las adecuadas.

"A Hernán Torres lo aprecio, pero no me llamaron de allá. Quiero estar donde pueda trabajar tranquilo. De nada sirve quedarme si no me van a respetar mi trabajo o me dejan aislado", concluyó.

Redacción Futbolred