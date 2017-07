'Estoy feliz, vine a un equipo grande de Colombia': Matías Mier

0







Lo primero que se advierte al escuchar hablar a Matías Mier es que sabe a dónde llegó a jugar, a un equipo grande y que se ha conformado con intención de salir campeón.

"Este es un paso importante en mi carrera y lo tomo con mucha responsabilidad. Trato de distraerme poco y concentrarme en los entrenamientos y los partidos, pero luego me pongo a pensar que estoy en Junior de Barranquilla, uno de los equipos grandes de Colombia, y eso me alegra mucho. Espero empezar a entrenar con el grupo y estar a la orden del técnico", dijo Mier, de 26 años, y quien procede de Peñarol.

"Físicamente vengo muy bien, estuve entrenando hasta hace poco y estoy listo para jugar", agregó.

Mier mostró su complacencia por estar en un equipo de la estatura de Junior. "Es un equipo muy respetado y sé que hizo contrataciones muy buenas, como Teófilo y otros. Creo que vamos a hacer muy buena campaña”.

El charrúa reconoció que no tendría inconveniente si el técnico Comesaña lo requiere para jugar como lateral izquierdo, una posición que todavía no se ha podido satisfacer. “No me incomoda porque he jugado bastante tiempo por la banda izquierda, por afuera, por el medio, como enganche y como lateral. Vine a aportar en donde Julio me necesite”, manifestó Mier, a quien no le preocupa el clima de Barranquilla ya que jugó en Catar con temperaturas de hasta 45 grados.

En Junior tendrá como compañero a un compatriota suyo, Sebastián Viera, de quien afirmó tener buenas referencias. “Hoy nos toca ser compañeros y vamos a defender a morir la camiseta del Junior”.

De la sanción que le fue impuesta por la trifulca de la que hizo parte en el partido de Copa Libertadores entre Peñarol y Palmeiras, el 27 de abril pasado, Mier, dijo que ya todo está solucionado y que la suspensión ya fue cumplida.

Por último se refirió al sentido mensaje de despedida que escribió a sus compañeros e hinchas de Peñarol. “Estoy agradecido con Peñarol, club en el que me tocó una de las cosas más lindas de mi carrera (campeón en 2011) y en el que hice muchos amigos. Un jugador debe ser agradecido con el club que le abre las puertas, le vaya bien o le vaya mal”.

Manuel Ortega Ponce

ADN-Barranquilla