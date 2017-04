'Estoy dolido y triste por la rechifla a los jóvenes': Reinaldo Rueda

0









Atlético Nacional se ratificó como el mejor elenco de la Liga I con la victoria 2-1 frente a Junior, en encuentro pendiente de la fecha 6 que se disputó en la noche del miércoles en el estadio Atanasio Girardot.

El campeón de América tuvo que exigirse a fondo para derrotar al conjunto dirigido por Julio Comesaña, que encontró la igualdad transitoria con un buen gol de media distancia de Leonardo Pico, tras el tanto de penal de Dayro Moreno.

“Felicito al grupo por la entereza y por la entrega. No era fácil volver a la localía y se nota esa inseguridad y falta de confianza por lo que hemos pasado en Copa Libertadores”, manifestó Reinaldo Rueda.

El director técnico reconoció que el momento en el certamen internacional no ha permitido que la habitual nómina titular muestre todo su potencial. Sin embargo, aseguró que esta vez se debió al buen planteamiento del cuadro barranquillero.

“Fue un partido difícil contra un Junior bien estructurado y que ha reaccionado bien con el profesor Comesaña. Es un equipo muy táctico y con orden. Nosotros esperamos mejorar en lo que venimos fallando”, agregó.

El timonel vallecaucano no ocultó su gran molestia por los silbidos de un sector de la hinchada que recibieron algunos de sus jugadores durante el compromiso o cuando fueron sustituidos, como se dio en el caso del volante Rodin Quiñones.

“Una de las tareas que debo hacer en Nacional y que me ha caracterizado siempre, es lo de los jóvenes. Cuando me rechiflan a los jóvenes me duele mucho. No sirven Rodin Quiñones, Juan Pablo Nieto o Arley Rodríguez, no sirve ninguno, entonces…Estoy dolido y triste porque eso no se concibe: esta es la mejor afición del país y no sé quién está orientando eso”, expresó Rueda.

Redacción Futbolred

Medellín