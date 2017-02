'Este partido no me va a borrar la imagen que tengo del grupo': Gamero

0







Después de caer derrotado este sábado por 1-0 en su debut frente a Equidad, válido de la Liga I-2017, el entrenador de Junior, Alberto Gamero, se refirió precisamente a este duelo intenso, en el que el ‘tiburón’ careció de “definición”.

“Pusimos un partido de ida y vuelta, se tornó así y ellos nos cobraron el único error que tuvimos. A pesar de que tuvieron (Equidad) otras opciones. A nosotros nos faltó la definición”, manifestó el estratega samario.

El DT sacó un balance positivo de lo que hizo su equipo y se concentró en el aspecto físico de los jugadores, teniendo en cuenta que, una parte de la pretemporada, la realizaron en la altura de la capital colombiana, que esta vez “no llegó a afectar a los futbolistas”.

“Me gustó que el equipo vino a correr mano a mano con Equidad en su estadio, en su clima. Me parece que físicamente en ningún momento se quedó el equipo. No elaboramos las jugadas que hacíamos. Nosotros terminamos presionando a Equidad y terminaron en campo de ellos. Nos equivocamos en el mano a mano”, reconoció Gamero.

Ahora, los ‘tiburones’ se concentran en el partido de vuelta, que se llevará a cabo el próximo martes, a las 7:00 p.m., en Cartagena, contra Carabobo, de Venezuela, por la segunda fase de la Copa Libertadores y cuya serie va ganando 1-0 el elenco barranquillero, que tiene “nóminas de primer nivel”, según declaró el ‘profe’.

“Este partido (de Liga) no me va a borrar la imagen que tengo. Hoy (sábado) vine con un buen equipo y simplemente no concretamos las opciones que tuvimos. Tenemos una buena nómina, es de primer nivel, como la que vamos a tener el martes y eso me deja tranquilo”, cerró.

Redacción Futbolred