'Espero regresar algún día para ser campeón con Millonarios': Machado

Después de confirmarse este lunes la partida de Déiver Machado al KAA Gent, de Bélgica, el defensor chocoano explicó, antes de emprender su viaje, lo que fue el “largo” proceso para oficializar a su nuevo club.

“De tanto esperar semanas largas, se pudo solucionar ese tema, el equipo se hizo a mis derechos, me compró y contento por esta nueva experiencia y aprovecharla al máximo”, manifestó en declaraciones a ‘City TV’.

El jugador, quien estuvo durante tres temporadas en el conjunto ‘embajador’ y anotó allí cuatro goles, brindó un balance de lo que fue su estadía en Bogotá, la que calificó como muy “buena”.

“Fue muy buena la temporada que estuve en ‘Millos’, siempre dejé una buena huella, traté de hacer las cosas de la mejor manera. Todo es el fruto de esta linda experiencia que se me presenta y feliz de haber hecho tantas cosas en Millonarios. Ahora será una nueva vida y mucha responsabilidad”, sostuvo el futbolista de 23 años de edad.

Finalmente, Machado le dejó un emotivo mensaje a la hinchada que lo “apoyó” y prometió “regresar para ser campeón” con el elenco albiazul.

“Que muchas gracias por la motivación, por todo el apoyo que me brindaron desde que llegué aquí. Me voy en deuda porque mi sueño fue quedar campeón y no se pudo dar. Pero a donde esté los voy a llevar en mi corazón y espero regresar algún día para ser campeón con Millonarios”.

Redacción Futbolred