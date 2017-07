'Es un reto llegar a un club grande y que pelea títulos': G. Elustondo

0







Gorka Elustondo pasó los exámenes médicos y firmó por dos temporadas con Atlético Nacional. El mediocampista respondió al llamado el director técnico Juan Manuel Lillo para unirse a la escuadra antioqueña como refuerzo para el segundo semestre y la Copa Libertadores del próximo año.

“Tengo claro que vine a un club grande, que opta por los títulos más importantes de Suramérica y es un reto personal para mí. Yo tenía alguna opción de quedarme en otra liga de Europa y en España, pero siendo Nacional el equipo que es y por el ‘profe’, no podría perder la oportunidad”, manifestó Gorka.

El futbolista fue dirigido por Lillo en el 2008 cuando ambos coincidieron en la Real Sociedad y aseguró que el timonel fue el “mejor” que tuvo en su carrera. Esos factores influyeron para convertirse en el primer español en vestir la camisa del ‘rey de copas’ colombiano, un dato que lo llena de orgullo y responsabilidad.

“Espero aportar lo que Juan Manuel me pida en la mitad y dar equilibrio. No es una presión ser extranjero: al final estoy acá para trabajar duro, agradecido y orgulloso de pertenecer al club. Estoy entrenando y haciendo trabajo físico para unirme al resto del grupo cuanto antes”, agregó Elustondo, de 30 años.

Por otro lado, el nacido en Beasáin (País Vasco) contó que la bienvenida del plantel fue “buenísima” y que se sorprendió porque lo que le hablaron de la institución superó sus expectativas en cuanto a las instalaciones, los compañeros y todos los integrantes del cuerpo técnico. Y aseveró que peleará por ser inicialista.

“El míster tiene su ideología y sus conceptos. Estuve un año con él, pero eso no conlleva a que vaya a ser titular. Hay que trabajar en el campo y demostrarlo en cada entrenamiento. Sé que hay una competencia grande y que no va a estar fácil, pero a eso vine. Lillo me conoce y sabe lo que le puedo dar”.

El volante consideró que puede poner orden con pocos toques y cambios de orientación; además, expresó que tiene buen juego aéreo y puede brindar ese equilibrio tanto en la fase defensiva como ofensiva llegando al área rival. Cuando esté en óptimas condiciones en lo físico, desea mostrar esas características.

“Hace muchos años tuve un esguince de tobillo que me retiró ocho meses de los campos. En los últimos años he estado bien; pasa que llegué a un equipo muy competitivo como el Athletic Club, que venía compitiendo en Europa con un once muy marcado”, dijo en referencia a su poca continuidad, a la vez que desmintió lesiones graves de rodilla.

Entre 2015 y 2017, Elustondo sumó 1.226 minutos en todas las competencias con el conjunto de Bilbao: Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Europa League y Champions.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag