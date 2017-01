"Es un orgullo estar al lado de Macnelly en Nacional": Aldo Ramírez

0







Aldo Leao Ramírez sintió que era el momento justo de retornar a Colombia y por eso, escuchó la propuesta del Junior. Sin embargo, el ofrecimiento no se concretó y apareció la oferta de Atlético Nacional, una que no podía rechazar, después de casi siete años en México.

“No se había dado mi regreso porque tenía contrato vigente con Cruz Azul y era muy complicado con el torneo muy encima. Ahora, estoy en mi casa y quiero aprovecharlo al máximo. Vine con la idea de aportar y aprender de este grupo que hizo historia”, afirmó el samario.

El mediocampista vistió la camisa del ‘verdolaga’ entre 2005 y 2007, y nuevamente en el 2009. En su tercera etapa con el elenco antioqueño, tiene a cuestas la experiencia internacional y puede actuar de volante mixto o creativo, como lo hizo anteriormente en el campeón de América.

“Cuando me fui de acá, yo no marcaba y le sumé sacrificio a mi juego. Soy más completo, puedo jugar en dos posiciones y eso es importante; espero sacarle provecho. Quiero aprovechar la oportunidad que me dio esta linda institución para responder con gratitud y entrega”, complementó el deportista, de 35 años.

Ramírez quiere defender otra vez los colores de la Selección Colombia, pero solo lo logrará con buenas actuaciones en Nacional, dando lo mejor de sí en cada entrenamiento y partido. No se quiere adelantar, sin embargo, tiene esa motivación y compañeros que lo ayudarán a crecer.

“Va a ser una sana competencia de alta exigencia y eso es lindo. Esta oportunidad de tener a Macnelly Torres al lado, es una bendición y un orgullo. Tengo mucho que aprenderle, como él a mí. La idea es juntar esas condiciones en beneficio del equipo”, finalizó Ramírez.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag