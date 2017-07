'Es difícil retener a Mateus e Ibargüen por su posición': V. Marulanda

0







La ausencia de Mateus Uribe y Andrés Ibargüen en la lista de convocados de Atlético Nacional por segundo duelo consecutivo, generó preocupación en los hinchas del ‘rey de copas’ colombiano. Si bien Juan Manuel Lillo cuenta con ambos en la nómina, es muy posible que partan hacia el balompié del exterior.

El volante antioqueño tiene una oferta de Tigres (México), mientras que Racing Club (Argentina) busca hacerse de los servicios del extremo caleño. Tras la victoria 2-0 del verde paisa sobre Atlético Bucaramanga en Copa Colombia, el gerente de planeación y desarrollo deportivo, Víctor Marulanda, habló de la situación.

¿Va a ser difícil retener a Mateus e Ibargüen?

“Por la posición de ellos, sí. La junta directiva y la comisión técnica han sido muy claras en querer mantenerlos. Venimos desde antes que fuéramos campeones, estoy hablando de hace más de un mes, oponiéndonos de una manera contundente y radical a la salida de estos jugadores, pero ellos tienen otros sueños. No hay nada cerrado en este momento, aunque sí tenemos unas propuestas que fueron mejoradas, mas no aprobadas. Durante el partido estuvo toda la cúpula (en el estadio Atanasio Girardot) y todavía no se cerraron (los negocios)”.

¿Es por el tema económico?

“Si hablamos de dinero, puede ser bueno. Es muy difícil hablar de que la plata no es importante en los negocios, pero es más importante para nosotros como administrativos cuidar el proyecto deportivo y eso se hace con buenos elementos. Posiblemente sí podemos hacer una caja muy importante, pero la preocupación es tener la mejor plataforma y estructura deportiva del país y para eso necesitamos buenos jugadores. En la medida que se pueda vender, estén seguros que vamos a mirar cómo traer para el mediano y largo plazo”.

¿Arribaría otro refuerzo?

“En el plan que habíamos hecho, el famoso ‘Plan 25’ (reducir el plantel), habíamos quedado satisfechos con ellos dos (Uribe y Andrés) y posiblemente con otros dos que llegaran. Como esto es tan cambiante y dinámico, hablamos que de pronto solo viene uno que ojalá el presidente (Andrés Botero) pueda entregar el nombre el viernes porque hay unos acuerdos casi en su totalidad. Debo terminar de presentar algo para que el presidente anuncie y hasta ahí. Esperamos qué pueda pasar”.

Redacción Futbolred

Medellín