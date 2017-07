Envigado buscará primera victoria en Liga cuando reciba a Bucaramanga

0







Envigado Fútbol Club y Atlético Bucaramanga disputarán un encuentro de alta tensión por la cuarta fecha de la Liga II, en el estadio Polideportivo Sur, este lunes a partir de las 6:00 p.m. En tres presentaciones, los elencos dirigidos por Ismael Rescalvo y Fernando Castro acumularon igual número de derrotas.

Aunque la escuadra antioqueña ha dado muestras de mejoría con respecto al rentado anterior, los resultados adversos preocupan al cuerpo técnico y los deportistas. Las desconcentraciones en defensa y la falta de eficacia, le siguen pasando factura al conjunto del timonel español.

“Quisimos tener más el balón y controlar el partido mediante la posesión, con más llegadas a portería rival. Cuando tuvimos la posibilidad de acortar distancias y meternos en el partido, no lo pudimos hacer, no tuvimos suerte de cara al gol”, expresó Rescalvo con respecto a la caída 2-0 contra Independiente Santa Fe entre semana.

A pesar del panorama adverso del arranque del torneo, el estratega confía en el potencial de su grupo para enderezar el rumbo y no despedirse muy pronto de su aspiración de pelear por un puesto en los cuartos de final. Para el cotejo frente a los ‘leopardos’, Joseph Cox retornaría a la formación titular después de pagar dos fechas de sanción.

“Sabemos que el partido contra Bucaramanga es muy importante para nosotros. Dentro de los objetivos y propósitos que tenemos referenciados para este semestre, pasa por hacernos fuertes como locales y sacar muchos puntos que nos acerquen a lo que queremos”, aseguró el DT.

Atlético Bucaramanga con la obligación de sumar

El onceno ‘leopardo’ no ha conseguido victoria hasta el momento, ya que en los tres compromisos disputados no ha podido sumar y se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones.

Las sesiones de entrenamiento realizadas durante el fin de semana, vivieron un ambiente tenso, por lo que el grupo de jugadores y cuerpo técnico trabajaron a puerta cerrada y desde el día domingo en la ciudad de Medellín.

Se buscó encontrar un lugar más distorsionado y de paso concentrar al grupo para dejar atrás el mal comienzo y buscar la primera victoria del campeonato.

“En toda mi carrera futbolística, nunca me había pasado que en un inicio de campeonato perdiera durante tres fechas consecutivas, esto me sucedió por primera vez con Atlético Bucaramanga y no puede seguir pasando. Tenemos que mejorar muchas cosas y espero que en tan poco tiempo se pueda superar y ganar”, afirmó el director técnico auriverde Fernando Castro.

De otro lado, la formación titular tendrá una novedad y será la no presencia del volante ‘leopardo’ Yulián Anchico, quien tendrá que cumplir tres fechas de sanción que estaban pendientes tras la convocatoria del jugador Gabriel Gómez a la selección de Panamá durante la participación en la Copa Oro.

“Tenemos que mejorar como equipo, no es posible que perdamos tres partidos seguidos, esto es un compromiso de todos y debemos trabajar más fuerte para conseguir sumar frente a Envigado y mejorar nuestra posición en la liga”, afirmó el volante John Pérez.

Por consiguiente, Atlético Bucaramanga tendrá que ganar para espantar el fantasma del descenso que nuevamente comienza a rondar a la institución santandereana, que no logró encontrar un óptimo rendimiento en el inicio de la liga II-2017.

Alineaciones probables:

Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Oliver Fula, Yosimar Quiñones, Elvis Mosquera; George Saunders, Juan Alberto Mosquera, Jorge Betancur; Michael López; Duván Vergara y Joseph Cox.

D.T.: Ismael Rescalvo.

Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero, Lewis Ochoa, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez; Brayan Rovira, Jefferson Torres; Jonathan Estrada, John Pérez; Juan Manuel Sánchez y Sergio Romero.

D.T.: Fernando Castro.

Redacción Futbolred

Medellín

Julián Carreño

EL TIEMPO-Bucaramanga