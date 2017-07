Envigado, a mostrar fortaleza en casa para sumar de a tres contra DIM

0







Envigado Fútbol Club recibirá a Deportivo Independiente Medellín este sábado, a las 7:35 p.m., en encuentro de la segunda jornada de la Liga II que se disputará en el estadio Polideportivo Sur. El conjunto que orienta Ismael Rescalvo necesita el triunfo para dejar atrás la derrota 4-2 con Deportivo Cali.

Lo que pasó ante la escuadra ‘azucarera’, molestó notablemente al timonel. Como lo expresó en la rueda de prensa posterior a ese compromiso, se reiteró en que la actuación del árbitro Carlos Ortega perjudicó a sus dirigidos que se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Joseph Cox por una supuesta agresión sobre Abel Aguilar, que no existió.

“Estamos sufriendo una serie de perjuicios y no hablo solamente del partido de Cali. No dudo de su profesionalismo, pero si a los técnicos y los jugadores nos sancionan cuando nos equivocamos, también los árbitros deben ser sancionados. Trabajamos y nos esforzamos toda la semana, no pedimos nada más que justicia”, afirmó Rescalvo.

Pasando la página, el timonel contó que en las sesiones de entrenamiento antes de enfrentarse al ‘poderoso’ hizo énfasis en la idea y estilo que él quiere para su grupo, teniendo en cuenta las fortalezas del contrincante. Consideró que si Envigado mantiene la concentración y aprovecha las opciones, puede quedarse con la victoria.

“Es un rival de la región, que nos motiva y contra el que hemos hecho muy buenas presentaciones. Buscamos un partido inteligente: intentar hacer las cosas bien, neutralizar el juego de Medellín y, a partir de ahí, lograr los tres puntos como locales. Hay que estar pendientes en la línea defensiva para que no nos sorprendan con balones largos”.

Rescalvo analizó a fondo lo que propondría el equipo de Juan José Peláez y lo que le ofrecen futbolistas que el español tiene más que referenciados como Didier Moreno, John Hernández, Christian Marrugo, Daniel Cataño y Leonardo Castro, que entiende son elementos para manejar el esférico.

“Tiene virtudes y trabajamos para saber cómo nos puede hacer daño y neutralizarlo. En pocos partidos, DIM ha ganado solidez defensiva y es más compacto. Tiene juego interior y mejoró por fuera con Cataño; Castro es muy versátil y con buenos movimientos. Nosotros vamos a buscar con mucha fuerza el arco de David González”, cerró.

Medellín, a ratificar su mejoría en la visita a Envigado en Liga II

Deportivo Independiente Medellín se enfrentará a Envigado Fútbol Club en compromiso de la segunda fecha de la Liga II, que promete emociones. Este sábado, a partir de las 7:35 p.m., rojos y naranjas buscarán su primera victoria de este torneo en el estadio Polideportivo Sur.

Por lo visto en los entrenamientos, el director técnico Juan José Peláez dispondría de la misma formación titular que actuó el miércoles contra Deportivo Paso en Copa Colombia, duelo en el que el ‘poderoso’ se impuso 1-0 con anotación de penal de Christian Marrugo.

“Vamos bien, de menos a más como se dice; todo es un proceso. Nosotros siempre tenemos la mejor disposición y, al final de cuentas, este equipo toma el rumbo y está en los primeros lugares. Partido tras partido se ha visto un grupo más compacto”, afirmó Marrugo.

El capitán del conjunto paisa contó que a su llegada, el trabajo del timonel se centró en recuperar la solidez defensiva. Ahora, se enfoca en que los hombres de arriba se entiendan dentro del terreno para que eso se vea reflejado en opciones de gol y efectividad frente al arco contrario.

El cartagenero se refirió a la escuadra que dirige el español Ismael Rescalvo: consideró que no solo contra DIM hace buenas presentaciones, pues es un elenco ambicioso y que desea pelear por un cupo a los cuartos, con su ya habitual mezcla de juventud y experiencia.

“Ellos juegan con intensidad, ganas, presionan y no dan espacios. Achican mucho y debemos aprovechar los espacios en pelotas largas, ser muy inteligentes con el balón y tener movilidad. La idea es que los volantes le den posibilidades de pase a los demás”.

Por último, Marrugo manifestó que es momento que se abandone el tema de los refuerzos que no arribaron y se tenga más confianza en la base que viene desde hace tres años, que pelea en la liguilla cada semestre y logró la sexta estrella para el club. Defendió la labor de los directivos por la compra de la sede en Llanogrande y aseguró que depende de los jugadores “producir”.

Entretanto, David González declaró que desconoce lo que se dice de él en redes sociales en cuanto a su posible bajo rendimiento; sin embargo, aseveró que los hinchas tienen derecho a expresar el descontento con su nivel si así lo consideran. Y habló de Envigado.

“Recibió un golpe duro en Cali, pero se sabe que siempre en los partidos contra Medellín y Nacional siente un plus, corre los 90 minutos y es difícil. Es un equipo fuerte, que aprieta, no deja pensar, es muy físico y aplicado. Nos ha complicado muchas veces”, sostuvo.

Alineaciones probables:

Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Luis Rodríguez, Oliver Fula, Elvis Mosquera; George Saunders, Iván Rojas, Jorge Betancur; Michael López; Duván Vergara y Gerardo Jiménez.

D.T.: Ismael Rescalvo.

Medellín: David González; Jonathan Lopera, Andrés Mosquera, Santiago Echeverría, Yulián Gómez; Eduard Atuesta, Didier Moreno; John Hernández, Christian Marrugo, Daniel Cataño; Leonardo Castro.

D.T.: Juan José Peláez.

Redacción Futbolred

Medellín